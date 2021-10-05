跑步小品／一個人可以跑很快 但一群人可以跑。更。遠。。。

跑馬拉松，是一趟和自己對話、經常也需要戰勝自己的長途旅程，雖然身邊有無數跑者向著同一個終點同跑，但能不能抵達終點卻是自己要努力完成的，那是一個孤獨、卻不孤單的過程，我們享受在其中，一次又一次，體會這雖然歷經痛苦、但終究快樂的42.195。

👉 聆聽本集podcast 一個人可以跑很快 但一群人可以跑。更。遠。。。

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不過馬拉松也不見得都是一個人的武林，你參加過馬拉松團體賽嗎？很多人都參加過接力式的馬拉松，一棒傳一棒，充滿熱血！一群人一起以速度和策略完賽，和一個人的馬拉松是完全不同的情境，跑過這一場接力，團隊夥伴的情感濃度會上升好幾度，日後鐵定津津樂道，可以講上很久，這就是團體賽的樂趣！

戈壁競賽組 以「第六名決勝負的團體賽名」

在新疆和甘肅交界的「莫賀延磧戈壁」舉辦的「玄奘之路戈壁挑戰賽」也是一場很特別的團體賽事，競賽組A隊比的是速度，卻不是取最快的第一名，而是以隊伍中的第六名成績一決勝負。競賽組A隊每隊十人，隊伍中的女生通常佔少數、跑得也通常比男生慢，但女生有「減時」的優勢，以我參加的第十一屆戈壁挑戰賽而言，女生的競賽成績在前兩個競賽日都可以減去三十五分鐘的時間，競賽最終日因為公里數比較短，所以減時十五分鐘；另外，組委會也很禮遇年齡稍長的參賽者，以四十歲為基準年齡，競賽組前六名凡是四十歲以上，每超過一歲，當日成績可減時一分鐘，比基準年齡每小一歲的團隊，當日成績得增加一分鐘。

所以啊，如果隊伍中有年紀較長又跑得超快的女生，肯定是得分之鑰無誤！然而，年紀長又跑得超快的女生是鳳毛麟角，駕馭戈壁詭異多變的天氣和地形更是談何容易，因此每個參賽隊伍在賽前都會擬定縝密的策略，三個競賽日中，每天的天氣和賽道狀況、個人體能都是變數，每一天該設定哪六個人成為前六名，隊伍中的女生應該如何運用，每天策略都不盡相同，更會在賽程中依情況動態調整，A隊隊員們隨時觀察彼此和競爭隊伍的動態，透過對講機即時聆聽教練的指示調整策略，真是非常刺激緊張啊！

你可以想像，自己在那個草木不生的戈壁曠野跑著，眼前是無邊無際看不到盡頭的荒涼景象，頭頂是熾熱的太陽，更有狂風毫不留情的襲擊…，運氣不好的話還會碰到沙塵暴。在這樣的荒漠中，人非常渺小，逆風似乎隨時可以把你吹走，還要留意腳下有足以刺穿越野鞋底的戈壁特有植物駱駝刺；在艱苦的賽道上，你會感到體力一絲絲地被狂風、日曬吞噬，只有無意識地跟著你前頭扮演「兔子」角色的隊友…。兔子之所以是兔子，因為他/她的速度很快，你得跟上，如果跟不上，你可能進不了前六名，那…，你就辜負了教練的期許、夥伴的期待，於是你只有用幾乎是靈魂出竅的方式賣力跑著，幸好你身旁有陪跑的隊友為伴，不斷鼓勵你加油，提醒你該吃個補給、喝口水，鼓勵你就快到了、你可以的！

（頂著豔陽、忍著口渴，幸好有隊友為伴，才能維持高速，忘我地跑著！ 攝影：陳永霖）

戈壁挑戰賽是只有起終點座標、沒有路線的賽事，荒漠中放眼四顧，景緻經常一模一樣，跑了很久會懷疑自己是否仍在同一個地方？很容易失去方向感，與同跑隊友一起透過GPS辨識路線，並肩作戰，在後段賽程體力不支時，要靠著隊友推、維持速度，攝影師在戈壁上經常拍出這種同甘共苦的動人瞬間，那瞬間透露出團隊相挺的情義，使得瞬間成為永恆，一輩子深刻的記憶。

（為了爭取好成績，跑到肉體與靈魂分離的衝線瞬間！ 攝影：陳永霖）

完賽組 有如雁群的一起出發 一起到達

A隊每天在戈壁經歷驚心動魄、緊張萬分的過程，而參加完賽組的B隊，講究的是團隊全員完賽，是完全不一樣的光景。由於台大歷年來都是「一個也不能少」的「一起出發，一起到達！」因此多以徒步方式，整整齊齊的隊伍一起同行；賽程中最長的一天公里數是直線距離34.13公里，但當時我們實際行走了將近37公里，幾乎快要一個全馬了，耗時10小時50分，早上出發，晚上才抵達終點，雖然不能跟A隊拚速度的緊張刺激相比，但是每一天都差不多至少要走七個小時以上，也是夠累人的了！

如果是一個人的賽事，肯定枯燥無聊至極，但一群人在一起就大不相同，我們像是「雁行理論」中的雁群，目標相同，透過彼此鼓勵推動，會更快速容易抵達目的地。根據研究和觀察，一群雁可比單獨飛行時增加至少百分之七十一的飛行距離；一旦領隊的野雁疲倦了，會退到側翼，由另一隻野雁接替，飛在隊形的最前端，而飛行在後的野雁，會利用叫聲鼓勵前面的同伴保持整體速度，繼續前進。如果其中有一隻雁生病受傷，會有另兩隻雁鳥飛來協助照顧牠，直到牠康復為止，並努力追趕雁群大隊…。

我參加第十一屆戈壁挑戰賽時，就很不幸是那隻拖累全隊的受傷雁鳥，全程是由兩位有如「雙塔」般的高壯學長架著完賽，然而全隊隊友不離不棄、充分包容，最終我們全員完賽，帶著淚水一起到達終點。這樣的過程令每一個身在其中的都深深體會到「一個人可以跑很快，但一群人可以跑。更。遠。。。」是非常寶貴的經歷和革命情感。

（若是沒有學長有如「雙塔」般堅實的扶持相挺，受傷的肉腳不可能完賽！ 攝影：海西老張）

這就是為什麼戈壁挑戰賽舉辦十餘年來廣受歡迎的原因，因為每個人都在戈壁看見了不一樣的自己、體會了一群人的力量，從賽前的「一起團練，一起付出」，戈壁上的「一起出發，一起到達」，從戈壁返回日常後，繼續「一起運動，一起快樂，一起成長」。如今的戈壁挑戰賽也由最初只有EMBA學生能參加，發展為企業也可以組隊參加的賽事。

（A隊競賽組隊員在戈壁灘上高速奔馳 照片提供：柳承志）

唸一段知名作家蔡詩萍為我的這本書《一起出發，一起到達！》寫的推薦語

「跑步，是一個人的武林；但完成戈壁越野，卻是團隊的江湖。作者趙心屏從『軟腳咖』，蛻變成業餘馬拉松好手，但不改記者敏銳的目光，感性的體悟，為世人紀錄了一群來自各大門派的高手，在戈壁越野的馬拉松式舞台上，齊心付出的動人故事。宛如勵志電影，卻緊扣現實人生裡，每個人的自我態度。跑者的哲學，也是人生的哲學，我們跑著，跑著，人生光景再難，怕什麼呢！」

你說，是不是？

《一起出發，一起到達！– 一個人可以跑很快 但一群人可以跑更遠》

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