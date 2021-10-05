2021波士頓馬拉松 可不戴口罩跑、但要完整接種疫苗或現場檢測陰性

被譽為素人跑者最高殿堂的波士頓馬拉松，第125屆賽事因為COVID-19新冠疫情延後一年半，終於要在今年10月11日星期一重新出發。維持波馬在週一舉辦的傳統，只是由每年4月第三個星期一愛國者日延到秋天。主辦單位、波士頓運動協會（Boston Athletic Association, BAA）公布了健康與安全政策，參賽者需提供完整疫苗接種證明，或是COVID-19檢測呈現陰性，才可以參賽。BAA強烈建議所有參賽者、工作人員和志工，都要接種疫苗。至於配戴口罩的規定，跑的過程不需戴口罩，會在終點處發放口罩給跑者。在博覽會的室內公共空間、比賽當天接駁巴士上，都要戴口罩。

波馬進入最後七天的賽事週之際，也是自從2019年4月15日第123屆之後，相隔900多天再度進行實體賽事。2萬名跑者如何在這場歷史最悠久的馬拉松，跑得安心跑得健康，防疫政策與馬拉松賽事如何平衡，波馬的經驗，對於許多城市來說，勢必具有指標意義。

提供接種證明或現場檢測，照片截取自波馬粉專

而此時此刻，正當許多國家還在面對不斷變異的新冠病毒，確診人數居高不下，台灣非常幸運地疫情漸漸緩和，管制逐步鬆綁，台北馬拉松從10月4日起開放一般選手報名，將在12月19日起跑，今年預計全馬9千人、半馬1萬9千人；原訂3月21日開跑的萬金石馬拉松，延至11月21日舉辦，這幾天也正在讓跑友上傳相關接種證明。

和台北馬、萬金石馬以及紐約、柏林、芝加哥等六大馬規定不同，波馬要求參賽者領取號碼布之前，需要出示世界衛生組織認證的疫苗的完整接種證明，或者提供COVID-19陰性檢測結果，而這項檢測將在波馬現場的醫療帳篷進行，要等到檢測結果確認是陰性，參賽者才可以到進場領取號碼布，而不是測試之後就可以領取。

健康安全優先，照片截取自波馬粉專

主辦單位表示，如果COVID-19檢測呈陽性，將不允許參加比賽，會退還報名費，但報名時繳交的25美元檢驗費不予退還，參賽資格也不能推遲到明年。所有測試結果與陽性案例，會由波士頓公共衛生當局追蹤，避免因為馬拉松而讓疫情擴大。

雖然跑的過程不需要戴口罩，但是波馬主辦單位在沿途所有醫療帳篷，都會提供口罩，與運動員有直接互動或近距離接觸的志工，包括所有醫療志工在內，都要求戴口罩，也會根據任務，提供額外的個人防護裝備 (PPE)給有需要的志工。波馬這項作法，或許可以提供台北馬、萬金石馬參考，甚至成為與病毒共存的後疫年代，舉辦馬拉松的基本要求。

在疫情威脅之下舉辦馬拉松，跑者和主辦單位的壓力都不同於過往，沿途熱情加油聲也可能不復見。對於波士頓馬拉松來說，著名的「衛斯里尖叫隧道」（Wellesley Scream Tunnel）今年是不是隔著口罩、嘶喊加油聲依舊響亮呢？還是可以不用戴口罩、一如以往忘情吶喊呢？拭目以待。對於加油群眾，主辦單位鼓勵每個人致力於減少 COVID-19 的傳播，作法包括全面接種疫苗、在旅行前接受 COVID-19 檢測、無法保持社交距離時戴上口罩、在比賽過程中避免親吻陌生人等等。

疫情之中的波士頓馬拉松，將會是什麼氣氛呢？照片截取自波馬粉專

當然，波士頓馬拉松，讓人著迷之處，不只因為全世界最古老、從1897年創立迄今長達125年的歷史、不只是路線經過衛斯里女子學院，更重要的是，在這100多年當中，波馬寫下了許多讓人感動、津津樂道的故事。

97年前也就是1924年開始，波馬的起點就移到了霍普金頓鎮（The town of Hopkinton）。

波馬起點霍普金頓（Hopkinton），照片截取自波馬粉專

起點附近有波馬傳奇人物Dick and Rick Hoyt 父子的雕像。這對父子從 1977 年開始參加路跑，父親Dick 推著腦麻、四肢癱瘓的兒子Rick，幾十年來完成了幾十場馬拉松，其中32場是波士頓馬，就在他們第 30 次參加波馬時，贊助廠商請藝術家將2人比賽的模樣鑄成銅像，並且刻上他們的招牌口號：「Yes, you Can」。Dick在今年3月17日辭世，享年80歲。他們在跑場的身影永遠不會再出現，但會一直刻在人們心裡，記得這份「最美的奉獻」。

Dick and Rick Hoyt 父子雕像，照片截取自波馬粉專

另一個傳奇是曾經參加波馬61次的強尼凱利（Johnny Kelley），他在2004年10月6日以97歲高壽逝世。強尼凱利在1935年與1945 年兩度奪冠，波馬生涯7次獲得亞軍，18次進入前10名。12歲那一年父親帶他在波馬終點線觀賽，從此改變了他想當棒球員的夢想，成為傑出、而且深受歡迎的跑者，一直跑到1992 年、84歲才退休，隔年波馬送給他一座名為「年輕的心」的雕像，刻劃著27 歲贏得第一場馬拉松的比賽時，與80多歲的自己握手。

還有一個有關波馬的話題，始終讓人好奇，到今天還是列在官網常見問答。

題目就是：為什麼波士頓馬拉松的象徵是獨角獸？

源於神話或源於主辦單位BAA的家族徽章？都有可能。不過，現在標誌性的獨角獸代表著追求卓越......即使它永遠無法實現」。這句話，賦予了波馬獨角獸，獨一無二的馬拉松哲學。

為什麼波馬logo是獨角獸呢？照片截取自波馬粉專

常見問題形形色色，還包括「有沒有配速員？」「可以在終點線求婚嗎？」「是否提供淋浴設備」等等。

波士頓被稱為自由的搖籃，在當年脫離英國殖民、建立美利堅合眾國時，扮演關鍵角色。波士頓所在的麻薩諸塞州，每年4月第三個星期一慶祝愛國者日，波馬也在這天舉行，都是一種記得最初的腳步的心意。2022年波馬預定4月18日登場，希望在愛國者日舉辦波馬的傳統，不要再因為任何天災、人禍、病毒、衝突，而延期或取消，能夠一屆一屆平安跑下去。

手牽手一起跑向終點，照片截取自波馬粉專