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倫敦馬拉松 Sisay、Joyciline 分奪男女冠軍 許立杰最速台灣六星跑者

運動筆記 / Bigfish

世界馬拉松大滿貫系列上週在最速賽道柏林拉開序幕，接著是另一個經典賽事倫敦馬拉松，去年倫敦馬拉松以繞圈的方式舉行菁英賽，今年恢復正常為數萬人城市馬拉松！起跑為倫敦早上八點，天氣狀況為攝氏 11度、濕度 88%、風速 8km/h，比賽前幾天預計的風力小，對於跑出好成績屬於較有利的那邊！

女子菁英組於台灣時間 10/3 週日下午四點首先起跑！衛冕冠軍世界紀錄保持者 Brigid Kosgei 領銜，她在兩個月前的東京奧運拿下銀牌，狀況維持得良好，表示這次成績其次，以衛冕為目標享受競賽，另外還有九位 sub 2:20 頂尖高手與會，以紀錄來說是史上最高水準，其中不少好手也在兩個月前的東京奧運馬拉松出賽！

男子菁英組和全部參賽者於台灣時間下午四點半分批起跑；最偉大馬拉松跑者 Eluid Kipchoge 自 2015 年來贏了四次倫敦馬拉松，上次缺席是 2017 年因為專注於破二計畫，兩個月前在東京衛冕奧運馬拉松後，因訓練計畫缺席本屆倫敦馬，而衛冕冠軍 Shura Kitata 重返倫敦，他因為拉傷奧運退賽的他表示狀態並非理想，而馬拉松個人最佳 2:02:48 歷代第三傑 Birhanu Legese 和另外三外 sub 2:03 頂尖好手都來角逐桂冠！

女 子 組 比 賽 過 程

女子菁英組起跑（圖片來源：BBC）

女子組十多位 sub 2:20 到 2:20 台的陣容，開局就跑著水準之上的配速，領先集團在配速員精準的帶領下，每 5k 分段 16:21、16:21、16:25、15:56，前半程以 1:08:51: 通過！雖然不是世界紀錄 2:14:04 的配速，2:17 的預計完賽時間仍屬高檔！

十幾人集團以 2:17 完賽配速通過半程（圖片來源：BBC）

相較於前半程的緩下坡，後半程的微起伏是真正的考驗，以色列 Lonah Salpeter 開始加壓，20-25k 分段 16:16、25-30k 分段 16:10，集團很快的瘦身到五人，包括世界紀錄保持者 Brigid Kosgei，頒獎台之爭正式展開！

前五名在最後 5k 展開排名戰（圖片來源：BBC）

30k 後男女混合半程馬拉松世界紀錄保持者 Joyciline Jepkosgei 出來加速35k 的 5k 分段 16:28 ，約 37k 左右取得超過 100m 的領先優勢，馬拉松世界紀錄保持者 Brigid Kosgei 落居第五，領先集團瓦解。

Joyciline Jepkosgei 維持領先優勢奪冠（圖片來源：Nation Breaking News）

40k 的 5k 分段 16:23，Joyciline Jepkosgei 以 14 秒的優勢領先，後方四位好手其實都在 1 分鐘的射程範圍內緊追，她維持住領先以 2:17:43 奪冠！身為半馬世界紀錄保持者，這是她生涯第二場馬拉松，上一場是 2019 年在紐約馬拉松以 2:22:38 奪冠，生涯馬拉松保持不敗，解鎖奧運、世錦賽是她擠身偉大跑者的必要目標！

女子組前三名（圖片來源：Nation Breaking News）

亞軍 Degitu Azimeraw 2:17:58、季軍 Ashete Bekere 2:18:18，兩位衣索匹亞好手皆大幅刷新個人最佳；世界紀錄保持者 Brigid Kosgei 以 2:18:40 拿下第四，今年她狀況比巔峰稍慢，但仍在奧運、倫敦馬拉松跑出不錯名次。

男 子 組 比 賽 過 程

男子菁英組和所有參賽者起跑（圖片來源：BBC）

男子組開局跟女子組差不多，以比世界紀錄稍慢一點點配速前進，但也是符合各好手個人最佳成績的高速，前半程在配速員的帶領下領先集團從十幾人瘦身到六人，每 5k 分段 14:33、14:40、14:39、14:17，半程以 1:01:25 通過！衛冕冠軍 Shura Kitata 一開始就落後跑自己的節奏，以穩定的速度跟領先集團保持 1 分差距。

通過半程時前五名大至底定（圖片來源：BBC）

半程過後前五名大至底定，配速本來有機會突破 Eluid Kipchoge 在 2019 年創下的 2:02:37 場地紀錄，但隨著配速員功成身退，地形也不若前半程的好跑，20-40k 的集團 5k 分段分別為 14:30、14:40、14:59、15:09，預計完賽時間逐漸降到 2:04 上下。

五人後半程拉鋸之下 Sisay Lemma 脫穎而出（圖片來源：BBC）

五位糾纏到最後 5k，去年第三名 Sisay Lemma 逐漸取得領先並持續拉開，取得絕對優勢，最終以 2:04:01 奪冠！Vincent Kipchumba 2:04:28連續兩年拿下亞軍，Mosinet Geremew 以 2:04:41 拿下季軍；衛冕冠軍 Shura Kitata 始終保持自己節奏跑，以 2:07:51 拿下第六，算是精準評估自身當下實力，獨推穩定完賽拿下可以接受的名次，一掃奧運的陰霾！

Sisay Lemma 獲得男子組冠軍（圖片來源：TCS）

Vincent Kipchumba（左）、Mosinet Geremew（又）分獲亞軍、季軍（圖片來源：TCS）

許 立 杰 成 為 最 速 台 灣 六 星 跑 者

許立杰賽前 Instagram 的現實動態

上週在柏林跑出 2:42:11 的許立杰，本週出賽倫敦馬拉松，除了前 5k 下坡平均 3:50/k，幾乎全程穩定維持 4:00/k 速度前進，最終以 2:48:28 完賽，完成世界馬拉松大滿貫全部賽事，加上紐約 2:46:03、波士頓 2:44:11、東京 2:38:58、芝加哥 2:39:51，超越王冠翔成為台灣平均最速六星跑者。

世錦賽 經典賽

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