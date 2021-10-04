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羅維銘 3100英里的約定 - DAY 28 - 1795.1英里

運動筆記 / 曾令明

一轉眼間比賽已經完成了第四個星期，羅維銘在本週以至少每日116圈的表現，將每日平均完賽里程向上推進到64.111英里／103.177 公里。這個禮拜他曬得更黑了，而在黝黑臉龐上寫著的是永不放棄的堅毅。

羅維銘目前穩居第二位，他與第一名的Andrea Macato構成兩種截然不同的形象：義大利人每天都跑到搖鈴的午夜十二點，用盡每一分時間最大化自己的里程；而羅維銘則是每天最早收工回家，用較快的速度跑完超過一百公里便見好就收。

羅維銘與Andrea，兩人相差將近20歲，卻各以他們傑出的表現，不只得到祖國同胞的愛戴，也開始在社群上吸引到國際的粉絲關注，我想尤其對羅維銘來說，這是非常難能可貴的一件事。預祝他在後面的賽程，繼續穩定發揮，跑出自己的新紀錄！

第二十八日的賽程，七位選手的單日成績如下：

1. Andrea Marcato　71.8英里　(115.7 km)

2. Vasu Duzhiy　64.2英里　(103.3 km)

3. 羅維銘　63.6英里　(102.4 km)

4. Harita Davies　59.8英里　(96.2 km)

5. Takasumi Senoo　59.8英里　(96.2 km)

6. Stutisheel Lebedev　50.4英里　(81.2 km)

7. Ananda-Lahari Zuscin　42.2英里　(68 km)

截至第二十八日，七位選手的總成績如下：

1. Andrea Marcato　1987.2英里　(3198 km)

2. 羅維銘　1795.1英里　(2888.9 km)

3. Vasu Duzhiy　1734.7英里　(2791.8 km)

4. Harita Davies　1717.1英里　(2763.5 km)

5. Takasumi Senoo　1669.4英里　(2686.7 km)

6. Stutisheel Lebedev　1618.9英里　(2605.4 km)

7. Ananda-Lahari Zuscin　1576.7英里　(2537.4 km)

特別感謝主辦大會提供圖文資訊

Photo and Video by Perfection-Journey

大會官網 https://3100.srichinmoyraces.org/

大會部落格 https://perfectionjourney.org/

大會攝影 https://www.srichinmoyultraphoto.com/

自我超越3100英里賽事介紹 https://reurl.cc/EZK22R

賽事創辦人Sri Chinmoy的故事 https://reurl.cc/zWybba

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