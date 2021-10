羅維銘 3100英里的約定 - DAY 26 - 1667.2英里

今天賽道總監對羅維銘的形容又多了一個詞彙:「柴郡貓」(Cheshire cat)。

他是這麼寫道:「羅維銘在完成64.2英里之後,八點十五分就回家睡覺了,心滿意足的像個洞察了一些單純的秘密的柴郡貓。」(Wei-Ming Lo went home at 8:15:pm after reaching 64.2 miles, content as a Cheshire cat who knows some simple secret.)這句話說得餘韻無窮。

柴郡貓是《愛麗絲夢遊仙境》裡面的角色,當時愛麗絲在森林裡面迷路,遇到了身體會消失只留下笑臉的柴郡貓,愛麗絲向他問路,柴郡貓都沒有正面回應,最後柴郡貓對她說了一句意味深長的話:「你一定會抵達的!只要你走得夠久!」

人是尋找解答的動物,我們都想知道解答在什麼地方,我們都想知道通往解答的捷徑,我們都想要比別人更快得到解答,當我們迷失方向的時候,我們便開始焦慮、痛苦。但往往我們看不到的是,人生有一些終極的解答,我們只需前進,我們不能面對選擇躊躇不前,我們也毋須煩惱在什麼時間點就應該抵達。柴郡貓洞察了這個最單純的秘密。

為什麼羅維銘好像一隻柴郡貓?我想,現在的他很清楚自己一定會抵達目標,只要他跑得夠久。如果是跟別人比較,四十七天完成,好像就不如四十六天完成的;但如果是跟自己比較,四十七天,就比四十六天,多了一天給自己的體悟與意義。所以他能夠滿足當下,所以他更輕鬆了(賽道總監也說,他臉上的笑容變多了)。跑完預定的目標,就不再去想,諸如,現在時間還早,如果我再多跑一點,是不是最後成績就會更好……?那些,其實都不是重要的問題了。堅持自己的紀律,按部就班,最後的目標一定會出現在眼前。

第二十六日的賽程,七位選手的單日成績如下:

1. Ananda-Lahari Zuscin 78.4英里 (126.2 km)

2. Andrea Marcato 71.8英里 (115.7 km)

3. Vasu Duzhiy 66.4英里 (106.8 km)

4. 羅維銘 64.2英里 (103.3 km)

5. Takasumi Senoo 59.8英里 (96.2 km)

6. Harita Davies 58.7英里 (94.5 km)

7. Stutisheel Lebedev 47.1英里 (75.9 km)

截至第二十六日,七位選手的總成績如下:

1. Andrea Marcato 1842.3英里 (2964.9 km)

2. 羅維銘 1667.2英里 (2683.1 km)

3. Vasu Duzhiy 1607.9英里 (2587.7 km)

4. Harita Davies 1596.4英里 (2569.2 km)

5. Takasumi Senoo 1551.4英里 (2496.8 km)

6. Stutisheel Lebedev 1534.9英里 (2470.3 km)

7. Ananda-Lahari Zuscin 1485.6英里 (2390.8 km)

特別感謝主辦大會提供圖文資訊

Photo and Video by Perfection-Journey

大會官網 https://3100.srichinmoyraces.org/

大會部落格 https://perfectionjourney.org/

大會攝影 https://www.srichinmoyultraphoto.com/

自我超越3100英里賽事介紹 https://reurl.cc/EZK22R

賽事創辦人Sri Chinmoy的故事 https://reurl.cc/zWybba