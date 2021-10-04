跑團天地／晨跑尬一下 跑進嘉義版忘憂森林

本週晨跑尬一下的路線，是以228紀念公園為起點，沿途跑在綠油油的鄉間小路中，而跑步當然少不了拍美照的行程囉，分別有〔小金城武樹〕、〔下埤小葉欖仁〕、〔管事厝特產小蕃茄地標〕、〔魚寮遺址夢幻落羽松林〕、〔嘉義空軍基地〕這幾處網美景點。全程約半馬的距離。

跑友各個會跑，景點，點點幾霸婚的路線，有時間一定要來RUN一下啊。這次小編跟上嘉義跑團#十分速C團與 #空空團 一起團練，玩跑嘉義，跑完還可以吃吃嘉義空軍基地附近CP值爆錶的中式早餐美食。像小編點了一碗冰豆漿+5個煎餃加蛋的set，只要37元。郎ㄎㄟ啊～37元就可以吃超飽欸，而且重點還很好吃哦！！！

而這次團練最夢幻的景點就是魚寮遺址（夢幻秘境落羽松林），連「不對時（台語）」拍照拍起來就那麽夢幻了（而且還不用把人P圖P掉），等落羽松季來臨，魚寮遺址肯定更夢幻的啦

特別感謝 #空空團首席攝影師雄哥美拍 #十分速C跑團登山王局長美拍 #士官長路線指引與領跑

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