羅維銘 3100英里的約定 - DAY 27 - 1731.4英里

羅維銘穿著紐約經文處致贈的黑色Gore-Tex外套

入秋的紐約不只氣溫轉涼，日夜溫差也越來越大，有些跑友就會擔心羅維銘從台灣帶去的裝備是否足以應付紐約的天氣。首先感謝駐紐約經濟文化辦事處致贈的Gore-Tex防風防水外套，讓他對天氣的變化更無後顧之憂。

另外羅維銘在台灣的訓練其實就有相當程度應對了溫差變化，因為他每天從平地跑上七星山頂70公里，海拔1120公尺的七星山頂跟平地大約就有7~8度的溫差，所以筆者認為紐約入秋的溫差應該對他不會構成很大的挑戰。

今天收到大會的藍色紀念背心

但是尺寸好像有點太大了

這場比賽採用人工計時，不用配戴晶片。紀錄表上預先印好各圈數對應的里程數，由大會總監與志工登錄選手完成每一圈的時間，最終完成多少圈，就可以立刻得出完成的里程。

羅維銘第27日賽程的紀錄表 (拍攝當時紀錄至第110圈)

第二十七日的賽程，七位選手的單日成績如下：

1. Andrea Marcato 72.9英里 (117.4 km)

2. 羅維銘 64.2英里 (103.3 km)

3. Vasu Duzhiy 62.5英里 (100.6 km)

4. Harita Davies 60.9英里 (98 km)

5. Takasumi Senoo 58.1英里 (93.6 km)

6. Ananda-Lahari Zuscin 48.8英里 (78.6 km)

7. Stutisheel Lebedev 33.4英里 (53.8 km)

截至第二十七日，七位選手的總成績如下：

1. Andrea Marcato 1915.3英里 (3082.3 km)

2. 羅維銘 1731.4英里 (2786.5 km)

3. Vasu Duzhiy 1670.5英里 (2688.4 km)

4. Harita Davies 1657.3英里 (2667.2 km)

5. Takasumi Senoo 1609.6英里 (2590.4 km)

6. Stutisheel Lebedev 1568.4英里 (2524.2 km)

7. Ananda-Lahari Zuscin 1534.4英里 (2469.4 km)

特別感謝主辦大會提供圖文資訊

Photo and Video by Perfection-Journey

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