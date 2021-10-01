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跑步知識／知名跑者Ryan Hall分享 大賽前的6個飲食秘訣

運動筆記 / 李吳菊

圖/Ryan Hall IG

Ryan Hall 相信跑友們絕不陌生，自從 2016 退出職業跑者後，就往健身發展，並且擔任著自己妻子 Sara Hall 的教練，與陪訓員。雖然 Ryan Hall 已經退出跑圈很多年了，不過他的成績仍是美國頂尖跑者成績，其半程仍是美國國家紀錄。

而近期，Ryan 也針對大型比賽前的飲食，發表了一篇自己的看法。其中包括，賽前吃什麼、什麼時候吃、避免吃什麼等。

以下是 Ryan Hall 給跑者們大賽前的 6 個飲食小秘訣：

１．賽前避免高纖維飲食

圖/123RF

在大部分的時間，高纖維飲食很重要，但在比賽前一天，這可能會導致額外的能量消耗，並在比賽期間將食物給留在腸道中，從而導致腸道、胃部的不適的機會。所以，我習慣在比賽前一天與當天避免高纖維碳水化物以及蔬菜。

２．少量多餐，比你海嗑一大碗義大利麵有用

與其賽前嗑一大碗義大利麵，不如分少量多餐來補充 圖/123RF

在比賽前一天吃得充足是很困難的，尤其是在比賽前相當緊張的狀態，所以比起你進食一大盤義大利麵，你該選擇小量多餐的方式，會更容易消化，並且碳水化合物更有可能儲存於你的肝臟、肌肉之中，而不是儲存為脂肪。

３．補充大量電解質

圖/123RF

賽前一定要補充大量電解質，我們都知道電解質能夠促進水合作用，能夠讓身體不會缺水，而導致運動表現下降，通常電解質需要搭配糖份能夠幫助身體更快速吸收電解質。不過，可不要讓你的電解質飲料參雜過多的糖份，Ryan Hall 表示他自己最喜歡的電解質片劑是 Nuun Hydration 。

４．食用易消化的蛋白質

圖/123RF

食用易消化的蛋白質，如蛋白、希臘優格等，便於消化的蛋白質，讓你的腸道能夠保持清淡狀態。

５．遠離自助餐

圖/123RF

Rayan Hall 表示，你不會知道那些食物放在暖爐上經過多久的時間了。在經歷過好幾個月的訓練，你不會希望在賽前有任何生病或腸胃的風險。

６．賽前低脂肪飲食

圖/123RF

在賽前一天選擇脂肪相對較低的食物，避免在踏上起跑線後，感到腸胃不適。

－以上是 Ryan Hall 的飲食小秘訣，跑者們可以參考看看，此時距離台北馬還有一段時間，有想要參加的跑者，也要加緊做準備囉～

責任編輯：Ian

內容來源：Ryan Hall IG

＊跑步知識，盡在運動筆記

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