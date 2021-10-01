賽事心得／線上環台挑戰賽 那一年 我和大家有個約定

在賽事開始前 可能沒有人預料到最能跟上Andrea的人會是羅維銘 這是我靈魂的許諾和我心靈的滿足漫步、前行、奔跑 我們一起在同一條路上去抵達那不可知奧秘的中心。 -- Sri Chinmoy 寫給

2021-10-01 09:12