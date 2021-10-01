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賽事心得／線上環台挑戰賽 那一年 我和大家有個約定

運動筆記 / Wei Ting Chao

2021年，COVID-19讓我們失去相會共跑的機會；2021年，我們卻因為參加線上環台賽拉近彼此距離。小月教練問我要不要參加他們線上環台賽，考慮一下立刻答應，反正也只是歡樂跑跑，沒想到，卻是一個刺激的坑。每天起床就是想辦法增加跑量、想辦法下班後拖著身體跑跑跑，更可怕的是，我還跟生哥賽外PK，就是想盡辦法要衝高跑量。

在颱風天的白天跑了一天，上了硬漢嶺三次，回到河濱已經晚上車子被拖吊，河濱也封路，差點回不了家；在新莊田徑場自主了50KM；想要跑一場百K失敗，也努力跑了連日馬，最後自己跑量在33天裡跑了532KM，奮戰的過程難以忘懷，每天看到小月教練日日半馬激勵了大家，認識了大家，成了我最大的收穫。這環台賽結束了，卻不是我們的結束，是另一項旅程的開始。謝謝大家的一起奮鬥，我永遠不會忘記。

環台賽 田徑

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