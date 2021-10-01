羅維銘 3100英里的約定 - DAY 25 - 1603英里
在賽事開始前 可能沒有人預料到最能跟上Andrea的人會是羅維銘
這是我靈魂的許諾和我心靈的滿足漫步、前行、奔跑 我們一起在同一條路上去抵達那不可知奧秘的中心。
-- Sri Chinmoy 寫給自我超越3100英里賽
一天又一天，跟著羅維銘的腳步去越來越深入地認識這場比賽，才漸漸能體會印在賽服背後Sri Chinmoy的這首短詩形容得有多貼切。
花博48小時超馬的長袖跑衣在紐約亮相
今天羅維銘又達成了一個非常重要的里程碑，在早上8點32分的時候，他完成了賽事的一半，1550英里，恭喜！
半程時間 24天又2小時32分
對他來說，只要有充分的休息與恢復，不要受傷，隨著天氣的轉涼，後面比賽的條件也許會是越來越好跑。
羅維銘戴的mp3是Ananda-Lahari送他的
第二十五日的賽程，七位選手的單日成績如下：
1. Andrea Marcato 70.2英里 (113 km)
2. 羅維銘 63.6英里 (102.4 km)
3. Stutisheel Lebedev 63.6英里 (102.4 km)
4. Takasumi Senoo 59.8英里 (96.2 km)
5. Harita Davies 55.9英里 (90 km)
6. Vasu Duzhiy 51.5英里 (83 km)
7. Ananda-Lahari Zuscin 47.7英里 (76.8 km)
截至第二十五日，七位選手的總成績如下：
1. Andrea Marcato 1770.4英里 (2849.2 km)
2. 羅維銘 1603英里 (2579.8 km)
3. Vasu Duzhiy 1541.5英里 (2480.9 km)
4. Harita Davies 1537.7英里 (2474.7 km)
5. Takasumi Senoo 1491.6英里 (2400.5 km)
6. Stutisheel Lebedev 1487.7英里 (2394.3 km)
7. Ananda-Lahari Zuscin 1407.1英里 (2264.5 km)
特別感謝主辦大會提供圖文資訊
Photo and Video by Perfection-Journey
大會官網 https://3100.srichinmoyraces.org/
大會部落格 https://perfectionjourney.org/
大會攝影 https://www.srichinmoyultraphoto.com/
自我超越3100英里賽事介紹 https://reurl.cc/EZK22R
賽事創辦人Sri Chinmoy的故事 https://reurl.cc/zWybba
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