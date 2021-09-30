焦點人物／歷經4年酸甜苦辣 游明樺一圓「斯巴達松」超馬夢

游明樺在 2021 年「第 39 屆斯巴達超級馬拉松」以 35:23:11 完成 246 公里，並成為 167 位完賽勇士的其中一位（圖片來源：明樺的246公里橫台日記）

今年「第 39 屆斯巴達超級馬拉松」（2021 SPARTATHLON）於 9/24（五）舉行。原本報名參賽選手有 341 名，其中來自台灣的好手有 6 名，但因為疫情影響關卡重重，最後台灣僅有一名選手出賽，他就是 游明樺。明樺最後以 35:23:11 成功在 36 小時內完成這艱難的 246 公里，並成為 167 位完賽勇士的其中一位！然而這趟旅途的艱辛不只在這一天的 246 公里，因為這個夢想足足花了四年的時間。

「我不是專業的超馬跑者，也不是 Pro 級的選手，參賽是為了挑戰自己曾經認為的不可能，有勇氣跨出第一步，盡全力去準備，無論成功或失敗都會是生命裡一段珍貴的回憶。」在粉專「明樺的246公里橫台日記」裡的自介寫著這一段話。練習、參賽、復健治療，日復一日的訓練，就是為了踏上所有超馬跑者的夢幻殿堂－－斯巴達超級馬拉松。

明樺為斯巴達松做準備的訓練：2021.5.1 礁溪 ➡️ 基隆 80公里長距離練習

2018 年，明樺橫越了臺灣 246 公里；2020 年，他終於拿到了「斯巴達超級馬拉松」的門票！然而因為新冠肺炎爆發，比賽取消，所幸資格保留到今年，但全世界又再次歷經變種病毒肆虐。在疫情籠罩的不安與隔離政策的重重關卡下，原本取得參賽資格的 6 名台灣選手中，僅剩下明樺赴希臘參賽。

246 公里之旅正式展開！

「距離夢想僅剩一步之遙，踏上起跑線也算成功了一半，能夠期待的只是平安、順利的將比賽完成，希望自己能夠有這樣的能力。」9/24（五）早上 7:00 槍響，夢想正式啟程！游明樺與來自世界 53 個國家的跑者們，展開這場 246 公里的長征。

9/24（五）早上 7:00 槍響，游明樺（前排右一）與來自世界 53 個國家的跑者們，展開這場 246 公里的長征（圖片來源：明樺的246公里橫台日記）

「斯巴達超級馬拉松賽」是當今公認超馬中最經典賽事之一，選手從希臘雅典出發到斯巴達，全長 246 公里，限時 36 小時，路途會經過 75 個檢查點。斯巴達松不只門檻高，本身賽事難度也高！要跑過泥濘的路徑，爬上陡峭的山坡，其中最具挑戰的是要摸黑登上 1,200 公尺的帕特尼奧山！平均每年完賽比例約 1/3，但仍吸引了全世界的超馬跑者前來挑戰。明樺也是其一個。

「斯巴達超級馬拉松賽」是當今公認超馬中最經典賽事之一，從希臘雅典出發到斯巴達，全長 246 公里，限時 36 小時（擷圖自 SPARTATHLON）

不過，這絕對是一場不好打的硬戰！明樺在開賽就面臨橫紋肌溶解的問題，賽中還因為補給車的設計跟預想的有落差，一直到比賽結束都沒能如願拿到自己規劃的補給；賽事末段過了 CP70 時（CP, Check Point 檢查點），甚至進入中暑的狀態，更因而長時間沒有休息產生嚴重的幻覺。「71 時甚至一度不知道自己跑過了幾個 CP，一直到現場裁判提醒才知道剩下不到 2 個小時，我還有 4 個 CP 沒有完成。」

這是一場不好打的硬戰！游明樺在 CP22 的補給站吃的雞肉飯，是他在賽事中吃的唯一一餐正餐（圖片來源：明樺的246公里橫台日記）

撐到 CP73 的明樺失去方向感，情緒突然陷入極度崩潰，甚至報了警，最後是台北的補給團隊與他視訊，跟他確認完成的檢查點，並告知他該往哪個方向走，而當地的警長更在一旁陪著通過，確定可以回到終點才離開。「我很感謝他們的幫忙！」明樺感激地說道。最後一哩路，是在同行的補給夥伴 Paggie 的鼓勵下完成。已經變成步兵的明樺披上了國旗後，再度小跑了起來，最後總算以 35:23:11 的成績，平安地完成了這趟艱難的旅程！

在夥伴 Paggie 的鼓勵與拍攝下，披著國旗的游明樺用僅存的力氣跑進終點！一旁的民眾都在為他加油，甚至還有幾個小朋友跟在後頭，一起共享衝線的榮耀（圖片來源：明樺的246公里橫台日記）

「跑步是一件很單純的事，至少對我來說是如此，很開心因為跑步認識很多溫暖的人，又因為接觸超馬讓我獲得很多幫助，真心覺得有你們真好。」單純喜歡跑步的明樺，歷經四年追逐夢想的酸甜苦辣，並在 35 小時的奮鬥終於有了美麗的結局，那麼下一站會在哪呢？

游明樺歷經四年追逐夢想的酸甜苦辣，並在 35 小時的奮鬥後，終於有了美麗的結局（圖片來源：明樺的246公里橫台日記）

不急，我們先等明樺回台灣以後再說（笑）。不過他的跑步故事也印證了這句話：「當你認真想要做一件事的時候，全世界都會幫你！」

（出處：明樺的246公里橫台日記）

參考資料：SPARTATHLON

＊跑者故事，盡在運動筆記