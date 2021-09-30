賽事心得／線上環台挑戰賽 與士林歡樂跑隊友一起努力！

【序章】

2020年的夏天，和一群伙伴幹了大事，那是第一屆的運筆環台挑戰賽，我們全體隊員秉持著互相傷害的最高原則，不斷地累積跑量。本來只是想跑進第一頁，然後就不小心跑到變第五名了這樣。什麼？今年怎麼又有這種挑戰賽了。趕快躲起來，跟隊友互相跑死的感覺是很辛苦的，趴著趴著比較不會中槍這樣。然後看著去年母隊-妹子陪跑團滿團，心中非常地高興，喔耶，可以不用互相傷害了超爽的。ㄟ～一姐來，我們隊伍組好了。。。。。 我是誰我在哪我為什麼認識你快啦～報下去啦。。。。。。。

人生何其不幸居然認識你們這些互相傷害的朋友安啦，我們今年軟爛跑就好啦，繞一圈就好了。。。 #大家都知道跑者的話不能信

【組隊】

2019台北馬賽前和這次的隊友 小鈞 Daisy Mia的合照。

我們都是2019東馬活下來的倖存者好吧，既然是木已成舟，上輩子一定是陰德積不夠，這一生才會認識這些壞朋友。我也只好當個壞朋友來幫忙把隊伍湊齊。第一個想到的就是，啊～來找東京馬認識的認真媽媽跑友Mia姐入隊。當我戒慎恐懼的私訊時，還得小心不要讓對方發現我是來桑害她的。喔耶～招募成功！！！接著就是找我也是東京馬認識的正妹跑友進來（在東馬認識我真可憐）。接著就想起了，對了～我要來士林歡樂跑找大腿，誰叫這些人平常都快樂的臉帶微笑跑著5’00跟我說跟上來啊，完全不理會我那快要昇天的表情。

2020年士林歡樂跑團練照，和本次的隊友Eden Fred 鄉鄉 合影

趁著聊八卦之便，和跑團鄉長打了聲招呼，說我要在士林團找大腿，她也爽快答應我可以找隊友了。便又順利的從士林歡樂跑拉到了長官、教練、老師。然後趁著和董娘a.k.a 士林後山巡山員，去巡劍中劍的路燈有沒有壞掉時拉她來本隊。最後在我和靈魂 隊長雙重囉嗦下，順便把團長鄉鄉 拉上了這艘互相傷害的賊船。

2020-被董娘騙去巡劍中劍的回憶

當然其它團員也沒閒著，為了不要太努力，我們不斷的找輕鬆跑，不會過度認真的妹子跑者入隊。秉持著岐視精神，正妹加隊隨便跑，男生要寫切結書說會認真跑才給加。所以前前後後我們找了黃金十七金釵來貢獻顏值。最後的最後，我們組這個不想努力高顏值隊的事情被紹邦知道了，所以他也決定共同來不要努力。

2021年初，帶著我半馬破二的ting-ting和紹邦，今年也一起不要努力了。

清明節連假和仙女學姐一起喝茶(?)的留影

最後的團員名單如下，雖然我知道各位不想看，但我還是要打，讓各位讀者直接按上一頁跳出（咦）。

Chris Eden Fred Odie Leo Yuho 阿騰 建廷 高大 小鈞 布魯 阿嘉 謝震 → 當成畜生用的13名男士。

Jelly Mia Jane Elsa Jenny Carol Sandy Kiki Wowhaha Daisy ting-ting 董娘 頭目 仙女 小蓉包 愷琦 小魚 → 負責美的17金釵。

【開跑】

有去年的經驗，我們很明白，決勝就在第一天，因為過了第一天以後，我們就再也不可能在第一頁了。

所以開賽日，新五泰區的跑友開了第一槍晨跑，迅速累積了42K，進了第一頁還拿到第四名。喔耶～贏了，我們不在乎一直第一頁，只在乎曾經前五。之後可以不用努力了。接著是晚上士林團的例行團跑，開始了這次的環台賽。

20210825 遠在新店的小蓉包，建廷及樹林的學姐一起來士林夜跑。

今年的我有一個目標，想跑贏Jelly。去年的Jelly是妹子團的女總一，共累積了297K，所以我想如果追著她跑，跑到300K應該沒問題吧？於是開始每天四點四十四分起床的日子（我到底為了什麼要這麼努力QQ），成了追逐JELLY鼠的TOM CAT。我還記得第一週，大家都還沒開始意識到這是什麼遊戲。只有我們去年被傷害過的老鳥知道。就在開賽的第二天，高大早上丟了一個半馬送給各位。。。。然後第三天，董娘就四點半去巡了一下風櫃嘴，洋洋灑灑的又是一個半馬。這下可是把士林教練和長官的長距離開關給打開了。

另外別隊剛開賽的時候也非常競爭，去年王者，澳門魂跑團一開始就沒打算要演，第一個早上就下馬威跑去台南高雄去了的樣子。謝謝澳門隊，我們一開始就知道可以不用努力了這樣。（我說我們這隊到底是來幹什麼的…）

【過程】

去年的經驗，我知道有一個方法可以快速的炒熱團內的氣氛，就是發佈跑量表。反正我去年就做過了，今年很快的把表改一改就上了。果然就如同我所想的，很快的我們隊就開始內戰了。line群就變成了學姐一天到晚嗆要跑比長官多，然後早上去幹大事，然後下午長官會很舒服的跑47分鐘10K回應，然後都會剛剛好只領先學姐一點點的互相傷害；我放話要追Jelly然後被她耍的團團轉；仙女依然過著以往的日子做瑜伽，沒事就幫忙走路累積里程。也是輕輕鬆鬆。仙女走路根本競走，跟跑步差不多快。阿季每天就是要激起長官去跑死學姐（這樣互相傷害對嗎？）Jenny沒事就去嗆士林教練問他要不要跑。結果晚上亂嗆被士林長官和士林教練一起架出去跑11K。早上起床又一起金晨五被董娘跑死。

本隊的董娘，謝震老師，Jenny和妹子隊的玉米哥一起厭世金晨五

除了本隊外，還有北19吃肥2公斤的雪莉，和桃野森心的黑麥一起士林歡樂團練

整個月都在打打鬧鬧的也是蠻好笑的。每天早上都在喝大冰奶慶祝自己還沒壞掉；一起嫌棄長官的雞胸肉看起來很難吃。但我們最棒的是我們這個月並不是只有跑步而已，Jenny沒事就和士林團雙大腿尬車，也去重訓。我們該休息也都有休息。當然也是有休息到都忘記跑步的正咩。（沒關係，有顏值就什事都對了）

別人放假在幹大事衝里程，我們放假在幹大事吃火鍋

終於，今年不是生活只剩跑步，就只是比較早起而已（？）

為了環台賽，大家都晨起來了。

再來士林也終於恢復早上晨跑的組合了。真心覺得跟大家一起跑步最好玩了。真要說跟去年比有什麼不一樣的話，大概就是今年的隊友都是平常比較容易遇到的跑友，去年比較多是心靈連線。今年不用再一個人在河濱上想著隊友但身體厭世，可以有更多一起跑的場合。然後一起督促著對方好好休息。

【大團練】

開賽前，教練Fred找我一起討論，要不要規畫大家一起參加的大團練。參賽是有趣，實際是讓大家彼此從網友變真實世界的朋友。我本來今年就是設定要讓大家一起開心地玩在一起。我們交換了許多想法，然後通通都沒有實現。因為本隊的團練太隨性了。但也蠻不錯的就是。我們第一週，一起去大安跑喵喵圖，由團長親自帶隊，跑8K。哈哈哈哈，笑掉前兩頁隊伍的大牙，還是其實你們也很羨慕可以這樣不用努力。另外新五泰在大本營成蘆橋練跑。Mia姐和朋友去摘愛心。

第一次解鎖和Wowhaha戶外跑步

在成蘆橋下和頭目，JELLY及高大巧遇的Mia姐

接下來是去新月橋團跑，這下我們士林雙腿不演了，直接5’30半馬，我是熱到昏到只貢獻12K，坐下來沒多久就看人家跑完半馬嚇死這樣。

士林團遠征到新月橋

接下來的中秋節大家非常的peace陪伴家人，畢竟有家人的諒解我們才能一直這樣任性的亂跑亂跑。不過雖然大家都說沒跑，但明明隊伍的跑量一直都有上去的，只是都鴨子划水，不要互相傷害。

在外木山最後一次團練，結束這互相傷害的旅程

最後的最後，阿蓉找大家一起去外木山玩，享受這美麗的賽道，真的很美好。全隊出席了十五人超棒，美景配幹話，跑步配汽水，開心聊天走路什麼都好，為這個月的賽事畫下一個漂亮的句點。

https://youtu.be/adLaIcd3ABs教練fred用gopro拍下的實景

和去年母隊妹子團一起玩外木山

【結語】

謝謝你們，我的士林歡樂跑死你隊友

謝謝你們，每天聽我講廢話幹話的頭目隊

還有你們棒球幫的好朋友們一起不要努力我覺得好開心

我們是士林歡樂跑清新幹話團。隊伍宗旨就是要一直講幹話。我知道很多跑友看到自己愈來愈能跑會很開心很滿足，而繼續往前跑下去，不斷的設定目標。但我真的不是，我有我的目標，但我真的沒有一定要什麼時候來完成這件事。對我來說，可以跟著朋友一起跑步講幹話，那真是天下最快樂的事。為此，我必須鍛鍊自己的心肺，可以跟上我的所有同伴。（對，我就是跟不上復健跑還跑530的董娘）所以我很努力的跟上我的隊友。

一直以來，在跑步的這條路上，我一直很感激我的隊友，我的跑友們，一直不離不棄被我當北七的陪著我，不嫌棄我慢，跟著我慢。聽我講一堆負能量自以為好笑的笑話，還很捧場的會一直笑。（我知道你們怕我一直講講不停才笑的）我覺得得幸福，在跑步運動，這種痛苦的耐力運動，有你們的陪伴，讓我知道我不孤單。我想到看到這裡的一定都是我的好隊友們，所以可以跟隊友們告白了。謝謝你們，我愛你們。最後的最後，我必須要再說一聲：～～～～ JELLY妳真的是不講武德的老鼠～～～～不對啦，我是要說，～～～～明年再來玩吧～～～～ （我保證不會跟你們絕交啦）這個月比完，終於不用天天早起了啊～～超爽DER。

每天早上起床跑步的心情大概94這樣