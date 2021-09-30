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旅跑記趣／知本老爺旅跑 跑出傳奇移地訓練

運動筆記 / 許惠雯

今年三月有幸參加『Garmin Run跑者養成班』的場上醫護任務，跟著愛好跑步運動的朋友一起訓練～基本跑姿、跑步前暖身、馬克操、跑步配速……等，原本訓練結束後有個跑旅活動，因COVID-19疫情延期至今。

(Garmin Run跑者養成班之黃毓軒教練)

(3月份跑步時還可以大口呼吸)

首先感謝醫護鐵人會長～陳彥良給我這個機會可以參與，與賽事任務不同以往，這次要支援Garmin Run Club支移地訓練營的醫護任務，興奮的是要前往臺東知本老爺住宿，擔憂的是跑者安全救護的緊繃壓力，於是外傷救護包能帶的全帶了。

(我的救護裝備)

出發前２天所有工作人員就在線上會議分配好工作任務及活動流程，為了就是要確保活動順利及安全，這次由陳庭淯、小美和Alice三位教練帶領，15位跑者和家屬參加。第一天來到知本老爺飯店後和各位跑者相見歡，活動主持人解說流程後即換裝，就開始了短距離（8K）試跑，教練順便了解每位跑者的實力，適當作出調整，而我就是跟在隊伍最後面的醫護跑者，知本我已經來過多次，但和跑步教練及跑友們悠閒慢跑在深山林道，呼吸著鮮甜空氣，這是與都市的跑步訓練不同感受。

(報到後庭淯教練簡單說明3天的跑步行程及注意事項)

(換裝後準備起跑)

(醫護鐵人跑在最後面可以觀察到所有跑者的狀況)

(知本國家森林遊樂區入口處就是折返點)

(短距離的跑者折返後跑回飯店~4K，長距離的跑者則跑過勇男橋到7-11東遊記門市再折返回飯店~8K)

回到飯店後時間還很充裕，晚餐享受著老爺飯店娜魯灣餐廳提供的Buffet，運動後蛋白質的補充是很重要的，餐後還可以觀賞原住民舞蹈表演，睡前泡個溫泉放鬆迎接隔日的活動。

(我的晚餐很豐盛吧~真的吃很飽啊)

(原住民舞蹈表演)

第二日是一個長距離的跑步訓練，由於先前三級疫情無法從事戶外活動，部分跑者低月跑量，擔心無法勝任，於是教練調整分兩梯次，能力強的跑者從飯店出發開跑，對長距離沒有信心的跑者則搭車到中途補給點下車開始跑，分為16公里和8公里。

(短距離跑者中途下車散步到中途補給點等長距離跑者到來)

(等待的同時迎接日出及暖身拍照)

(與長距離跑者會合後繼續往終點跑)

(小美教練帶領短距離跑者往太麻里車站前進)

(我和Alice教練押隊在後頭)

參加跑旅活動就是輕鬆，不需要給自己太大壓力，當跑到終點時，那種『ZERO TO HERO』，在每個跑者開心的臉上都可以看的出來～『做自己的英雄』，老爺酒店也很貼心地派小巴士將跑者接送回飯店休息並享用早餐（賽後補給很重要）

（台東的好景色，跑起來就是舒服）

（打卡景點～櫻木花道主題曲的平交道）

（終點太麻里車站）

（田鴻魁和大家分享跑步歷程）

這3天中還有一位特別來賓~FOX體育主播~田鴻魁跟著大家一起跑，並和跑者分享他跑步的歷程，他鼓勵跑者：『想成功，先學會不放棄』，真是很激勵人心啊！下午飯店巴士派車載我們到市區縣立體育館，教練指導馬克操及田徑場的間歇訓練，最後用有趣的大隊接力驗收，訓練之餘還有短短的時間讓大家逛逛鐵花村市集，大家都玩得很開心。

（陳庭淯教練正在介紹跑步補給～Amino Vital）

（練習馬克操）

（有趣間歇訓練～大隊接力）

愉快的時光總是過得特別快，旅程第三日最終回～跑步去探訪當地秘境～白玉瀑布，短短的6K，上坡下坡看到美麗的瀑布，彷彿有置身於仙境練功的感受，當練就一身武功後，出關下山回到武林中原繼續再戰，把大家安全的送回飯店結束３天旅跑，而我任務完美結束。

（一早出發前跑往白玉瀑布）

（白玉瀑布）

（準備返回飯店）

任務完成後輕鬆許多，跟著教練們加碼再跑知本國家森林遊樂區，見識到教練們強大的體力和速度，而我只能跟在後面看著他們背影離去，當下決定回台北後好好參加『Garmin Run跑者養成班』，讓自己變得更強大，『贏過昨天的自己』。

（看著教練的背影離去）

跑在知本國家森林遊樂區之步道

（教練們加碼知本國家森林公園內之硬漢波）

3天的旅跑既是訓練也是渡假，跑步只是其中的一小部分，享受知本老爺酒店的餐點和飯店設施才是享受，真的很推薦報名參加。

小熊 田徑

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