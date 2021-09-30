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羅維銘 3100英里的約定 - DAY 24 - 1539.3英里

運動筆記 / 曾令明

羅維銘在進入比賽中段的策略，似乎是為自己爭取更多的睡眠時間，養精蓄銳。今天他跑出近期最多的120圈、65.8英里／105.9公里，但他卻早在八點半就回去睡覺了！賽道總監驚異地指出，羅維銘在跑動階段完成一圈的時間都在五分鐘或略低，換算成配速，大約是5分40秒／每公里，是今天的「全場最速男」。

跑完前面連續23天的百Ｋ，今天還能以5:40的配速來跑百Ｋ，怪不得他們一直好奇，這個台灣人源源不絕的能量到底是從哪裡來的！

雖然羅維銘每天比義大利人Andrea少跑十多公里，但是他每天可以比人家多睡兩、三個鐘頭，以前筆者跟他一起跑步的時候，也常聽他談到睡眠的重要。我總覺得，這場比賽的後半段，還很有看頭。

羅維銘和Andrea並肩跑步 攝影師捕捉得十分有意境

紐西蘭女將Harita遭遇了阿基里斯腱發炎的問題，這幾天的里程數減少很多，也暫時被俄國人Vasu超越。但筆者相信Vasu能夠耐心從傷病中調整回來，Harita一定也可以。現在這七位選手越來越像一個合一（oneness）的整體，他們逐漸凝聚出一種心志，想要全部人都能完賽，相信這種意志力，可以幫助他們克服肉體上的折磨。我們期待！加油！

第二十四日的賽程，七位選手的單日成績如下：

1. Andrea Marcato　70.7英里　(113.9 km)

2. Vasu Duzhiy　66.4英里　(106.8 km)

3. 羅維銘　65.8英里　(105.9 km)

4. Stutisheel Lebedev　62英里　(99.8 km)

5. Takasumi Senoo　59.2英里　(95.3 km)

6. Harita Davies　58.1英里　(93.6 km)

7. Ananda-Lahari Zuscin　46.6英里　(75 km)

截至第二十四日，七位選手的總成績如下：

1. Andrea Marcato　1700.1英里　(2736.1 km)

2. 羅維銘　1539.3英里　(2477.3 km)

3. Vasu Duzhiy　1489.9英里　(2397.9 km)

4. Harita Davies　1481.7英里　(2384.6 km)

5. Takasumi Senoo　1431.8英里　(2304.2 km)

6. Stutisheel Lebedev　1424.1英里　(2291.9 km)

7. Ananda-Lahari Zuscin　1359.3英里　(2187.7 km)

特別感謝主辦大會提供圖文資訊

Photo and Video by Perfection-Journey

大會官網 https://3100.srichinmoyraces.org/

大會部落格 https://perfectionjourney.org/

大會攝影 https://www.srichinmoyultraphoto.com/

自我超越3100英里賽事介紹 https://reurl.cc/EZK22R

賽事創辦人Sri Chinmoy的故事 https://reurl.cc/zWybba

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