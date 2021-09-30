賽事心得／線上環台挑戰賽 跑完沒有絕交就是一輩子的仇人？

打給後，太嘎後，雷侯！

這熟悉的開場白不知道有沒有勾起晚上廝殺的情緒，還是勾起那沒有白流的汗水？

我是Sam，我又來介紹雷雷夥伴了。

原本去年說好參加完一次環台賽以後就再也不跑線上活動賽事，但事實難以預料，不如預期的疫情跟股票營收一樣難以捉摸。於是在雷雷夥伴的士官長Chris的登高一呼下，再度由土城0720、貓空山貓、天母鐵汗團、頭城散戶威神組成聯合軍。（（海選的時候因為疫情關係，原本中流砥柱都數個月沒有運動而自覺放棄參賽，每一個跑者的尊嚴都怕耽誤了出生入死的隊友。最可惜的是去年初馬就破三的汐慢kedy、土城紘綸哥、新莊德育哥、愛跑者贊中哥、愛跑者恪銘兄、板橋61哥…等等眾多神人隊友。

若是這些中流砥柱參與，雷雷夥伴的成績一定不會止步11強😭

我們知道少了這些強棒對成績影響一定很大，所以開賽前士官長就呼籲這次只是遊戲人間，不用跟去年找澳門魂廝殺那樣的認真。（跑者的話真的聽聽就好。

開賽沒三天，就看到澳門魂跟Run希望已經血流成河；你們知道當你晚上10點下班好不容易跑了一個半馬，結果發現其他隊伍跑了全馬的這種心情嗎？

我為了激勵隊友，立馬決定每天晚上蒐集前面四名每天增加的跑量以及其他跑團的介紹，但此時我也沒有忘記我自己身為雷雷夥伴一員的跑者尊嚴。本來只說這次只跑150沒想到超標到250😆

前兩天還可以咬著澳門魂跟Run希望的我們，那時候激發出來的鬥志是走路熱身的時候一樣不停錶、跑課表的時候走路也沒停。突然間一個晚上就看著澳門魂跟Run希望加大了差距，隊友也有受傷的，就只能看著其他隊伍的背影離我們遠去，我們沒有不甘心，只覺得去年第二名的我們今年遇到更多的高手，但我們沒辦法組合出去年完整的隊伍；大概就跟職棒一樣，每次有人歸隊就有人受傷…我絕對不是說我是悍將球迷。

最後的一週，群組內山貓團長元綱說（不是上市櫃的圓剛）他要干一個大事，他要在土運跑一個前無古人的100公里甜甜圈…大家都知道元綱哥向來說一不二，說話算話的真男人，沒有人覺得元綱哥是開玩笑。所以決定全員出動陪著元綱哥跑，當然不是全程陪同，而是晚上清晨白天各有跑者伺候幹大事。

從晚上九點開跑到隔天六點都有雷雷夥伴的身影。元綱哥晚上穿Y拖的時候跟我說，他覺得Y拖不能澀澀的，我看了他一眼跟他說：你也不能澀澀的。

完成一個史詩的任務很可貴，但參與的每一個人其實也很值得respect！（就跟每一場馬拉松旁邊幫你遞水拿補給的工作人員都是值得尊重跟感謝。我們沒有任何人認輸，幹大事絕對參與，雷雷夥伴的精神就是奮鬥到最後一分鐘；我們又一起完成了一次史詩級的戰役，2021疫情的當下我們又多了一個故事可以講。

後記：

去年因為環台賽認識了汐慢的各位跑友跟駱老師，今年環台賽認識了更多相同興趣跟嗜好的大家，我自覺收穫良多，比起場上的血流成河，我更喜歡看每一個跑者的人生故事；如果說讀書是最便宜的投資，那麼我想聽故事是最棒的心靈教師。謝謝每一個2021環台賽的隊伍、每一個揮灑汗水增加里程的你們；有了你們才找回跑步的熱誠。

嘴巴說沒有下一次，但我想明年如果再出環台賽，還是會按下的吧？應該吧？

我是Sam，我們有緣馬拉松的場上見！