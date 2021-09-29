挑戰42天6大馬場場破3 Flanagan第一站收割柏林馬！

美國名將 Shalane Flanagan 於上週日（9/26）參加 2021 六大馬的第一場賽事--柏林馬拉松，跑出了 2:38:32 的成績！（圖片來源：@shalaneflanagan）

退休的美國名將 Shalane Flanagan 之前說要在 42 天完成 5 場世界大馬貫賽事 + 1 場馬拉松，每場要在 3 小時以內完成。上週日（9/26）的柏林馬拉松是她的第一戰，結果你猜猜 Flanagan 跑了多少？ 2:38:32，而且還是以前半程 83 分鐘、後半程 75 分鐘「前慢後快」的速度，輕鬆收割第一站！這個成績已經達標上屆美國奧運選拔賽女子資格（2小時45分），甚至差一點就要達標 A 等級（2小時37分），完全看不出這是退休之人跑出來的成績啊！

Shalane Flanagan 以前半程 83 分鐘、後半程 75 分鐘「前慢後快」的速度，完成第一場世界大滿貫賽事（圖片來源：@shalaneflanagan）

Flanagan 在社群平台 Instagram 表示：「這是我跑過最有趣的一場馬拉松！」過去身為菁英跑者的 Flanagan，都是在菁英跑者的賽道競爭，而這是她第一次與我們「平民跑者」一同體驗馬拉松人擠人、搶補給等等，她更形容要躲避補給站地上的杯子，就像在做「橄欖球的敏捷測試」（笑）。Flanagan 將前半程作為熱身與瞭解自己身體的狀態，後半程決定試著跑更快一點，最後跑出「後段加速 」的 2:38:32 成績，比她預想的還要更好！

而我國住在加州的素人好手 許立杰 這次跑出了 2:42:15，他以前半程約 80 分鐘、後半馬稍慢一點的 82 分鐘完成。在 32 公里處他被 Flanagan 刷卡，並大喊：「Let’s go Shalane！」幫 Flanagan 加油的立杰還喜獲女神一個大拇指👍🏼！

台灣跑者 許立杰 這次在柏林馬被 Shalane Flanagan 刷卡時為女神加油，更喜獲女神的一個「讚」！（截圖自 @sub3jayInstagram 限時動態）

接下來，Shalane Flanagan 的第二場賽事－－倫敦馬拉松將在本週日（10/3）舉行，讓我們繼續關注女神的動態吧！

Shalane Flanagan 這次跑完柏林馬的心路歷程（出處：@shalaneflanagan）

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