賽事心得／線上環台挑戰賽 留下什麼，我們就變成什麼樣的跑者

9/26 環台賽於台大結業式 好多妹子團的朋友一起來了 畫下紀念的句點

對一個加入「妹子陪跑團」不到一年的人來說，什麼活動都想參加也是必然之事，2021環台賽一開放報名，立刻手刀報名參加，殊不知8/25開賽一週後，我竟發現自己跑量多過本團在台北馬一跪成名的跑者—阿政！著實讓我嚇到吃手手！

個人成績vs.團隊榮譽 阿政對我的啟發

一開始我對自己的期許是跑進全團前10名，第一週使出全力呈現日也跑夜也跑的瘋狂狀態，里程堆得多腿也累得快，緊盯名次到有些神經質，直到看見贏過阿政的跑量，我噗哧一聲笑出來、也重新思考環台賽對我的意義。阿政是凸台常客、全馬破三的菁英，我則是連初馬都沒跑過的菜鳥，儘管連走帶跑的里程多於他，絕對不代表我的實力能和他相提並論(光用寫的都覺得心虛)。如果拚到前十，也不能對我日後的初馬有太多建設性的幫助，我寧可保守而行—以團隊榮譽為先，個人成績其次，這才是我參賽最好的平衡點。

然而比賽就是這麼殘酷，一旦企圖心喪失，就再也追不回來了，從那天起我註定與第十名無緣。對於這場環台賽，每人都有不同解讀，有人全力以赴，有人佛系參與， 而我則是選擇回歸跑步的初心(完成全馬的夢想)，向自己極限挑戰。

阿政是我的偶像 也讓我重新思考用何種心情面對環台賽

環台賽熱血引爆 妹子陪跑團精彩影片

擠進前十 絕對沒那麼容易

據說今年一開賽就打得火熱，和去年截然不同。隊上有幾位大神級人物固然是我們的福氣，但光靠一兩位大神是絕對無法撐起一隊30人的跑量的。因此在開賽初期，彬哥就擬好了我們的作戰方針「穩定輸出、假日加碼、決戰中秋、最後衝刺」。環台賽團長樂哥則是反其道而行，每天不停柔性勸說：「不要太拚、不要受傷」，「記得好好按摩一下，跟它(雙腳)說辛苦了！」。

正因為領頭羊不過度push，我們在適度壓力和榮譽心驅使之下做了最好的實力發揮，大家彼此打氣鼓勵，目標一致(聽團長建議，不做好高騖遠的追求)，在大神加持，還有所有團友一步一腳印的努力下，我們以令人驕傲的總名次第九，終結這個熱血的夏天。而最重要的是，我們都很開心，也都享受其中。

玉米哥是情報官出身 知己知彼 做好數據分析 跑量觀察 也不過剛好而已

(右)妹子團玉米 最近過著跑步兼划龍舟的精實生活 單身好男兒(幫徵友) 請大家不要只看見艾美！

(左)勞哥 (右)社長 (中)總指揮官-彬哥 江湖上人稱500彬 若不是最後幾天受傷 今年就進階1000彬了

佛系團長樂哥溫柔的背影 一直請大家不要太努力實在高招

(左)Council輝哥是HR專業 偶而貢獻心理分析 神預測某些戰況 深感佩服 (右)Lisa

堅持二字 就是高門檻的老生常談

一個月是個很神奇的區間，尤其是碰到拚跑量這種折騰人又精神緊繃的比賽，認真戰到第二週結束時正常來說身心皆有疲態，「為誰辛苦為誰跑」的聲音不停反覆，意志力的潰堤絕對是一瞬間的事！如何凝聚團隊共識，維持高強度能量到最後一刻真的非常重要。

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遇見可敬對手 激起最強鬥志— RUN希望終身跑不完

由於我缺乏體育記者的sense，以下原音紀錄。

我：大哥們可否談一下我們跟Run希望的纏鬥...…

輝哥：我記得從駱老師在FB發文要前進第十名開始，我們9/5在第十名，成為Run的目標，那時9到11名非常接近。

彬哥：後來我們和Run希望擠下雷雷，分居九、十名，駱老師放話要超越我們，口罩下的眼神犀利，還寫下長詩敘志，但我們堅守三天不退。之後，在你追我趕之餘，兩隊逼近桃野森心，並先後超越。而後，被妹子團激發潛能的Run希望一飛沖天，一去不復返。

Run希望一去不復返 直到我們看不見車尾燈的程度 (豎起大拇指)

在此跟駱老師及Run希望的團友們致敬，好樣的，你們真的做到了！恭喜 !!!

留下什麼 我們就變成什麼樣的跑者

9/26賽事結束，餘韻還在。雖然大家互相提醒要好好休息，這33天比「養成習慣的21天理論」還長，跑鞋怎可輕易掛起。「我一起床又開錶了！」、「咦，我只是去操場呼吸新鮮空氣」、 「錶都按了，不跑一個小時有點浪費電 」、「已經習慣這個時間與大家聊天，分析戰況耶！」

是啊，這個熱血夏天帶來的餘波盪漾超出預期，刺激的、欣喜的、感動的、團隊一心不分你我。除了環台賽本身的里程外，我們還留下了身為跑者驕傲的自律、留下堅持到最後一刻的信念、留下彼此互相打氣的友誼、留下共跑的美好回憶、留下我們為了同一個目標努力的純粹、更重要是留下身為一個跑者(或運動員)，一顆誠實面對自己的心。

雖然我也因為不愛暖身收操過度跑量，留下了糟糕的ITBS，但我知道從這一刻起，我們都變得不大一樣了， 內化這些留下的珍貴的寶物，變身成更進階的跑者，相信脫下口罩的那天，我們會邁向一個全新的跑步旅程。

9/18是我們唯一一次大動員團練 跑了三個可愛的圖形

謹以此篇獻給2021夏天環台賽之「妹子陪跑團」彬哥/Morse/Vincent/書帆/張小毅/玉米/山姆恩/中興/妙妙/Denise琴/廟公/Froggy/cynthiac/didiy/大勞/Avery采/Lisa/Council/AJeng/克拉拉/家家/趙元/innabo66/Hanya H/Amber/小李/Ocean/Steve/方淑玲/Duncan

特別感謝中興哥 妙妙的圖片支援

#妹子陪跑團