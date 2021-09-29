羅維銘 3100英里的約定 - DAY 23 - 1473.5英里

今天是羅維銘的第四期VLOG出刊日（訪談於兩天前錄製）

Utpal: 維銘早安！

羅: 早安！

Utpal: 你這次比賽跑得非常出色，你似乎有著源源不絕的活力，不論是在體能上還是心理上，你的這些能量是從哪裡來的？

羅: 首先我對這個賽事是很願意來參加，但是一直也沒有辦法去了解這個賽事它本身對我的意義是在哪裡。那現在我找到意義了，因為我經過這－今天是第二十一天了－也超過了兩個禮拜，我也可以每天一百公里達標，這其實已經超出了我之前的意志跟能力範圍，沒有人能保證能夠完成。那麼現在的我對於完賽，非常有信心。

Utpal: 我們最好奇的是你的肉體上的能量和心理上的能量是從哪裡來的？

羅: 人生就好像跑道一樣，我選擇了一個正確的方向，那麼我就只要按部就班。現在已經過了二十天，我每一天都「如常」，每一天都超過一百，我就會相信，我今天做得到，我明天一定也做得到。因為我的作息安排，我經過了二十次的測驗，今天第二十一天，我還是如法炮製下去，我只會越好，不會越壞。

Utpal: 但是你的力量，不只是在你的體能的維持，你的心理層面的能量一定還有什麼其他的東西。

羅: 我們看得到的東西都是學習，我們從中學習到看人家的優缺點，至於優點或缺點這是我們的自我認知，但我看的都是優點，我們集各人的優點，融入我們的紀律當中。我想，集大家完成的力量，我們一定也可以完成嘛。

Utpal: 你只會在完成整個比賽感到很滿足，還是可以從完成每一圈、每一英里就得到滿足？

羅: 其實跑好每一圈才是真正的目的、過程，因為我們看到的在過程上，是很有紀律的，每一個人都堅守崗位，不只一個跑者，依循著一圈的跑道，每一圈都不能失誤，稍微一個失誤，可能會影響到整個不可能完成，連一步都沒辦法走。這是我當初的理念，我想這次就印證出來了。

Utpal: 維銘，非常謝謝你。

羅: 最後要說一句話，成功是突破自己，不是一定要超越別人，最重要要超越的是自己。

第二十三日的賽程，七位選手的單日成績如下：

1. Andrea Marcato 72.4英里 (116.5 km)

2. Vasu Duzhiy 68英里 (109.5 km)

3. Stutisheel Lebedev 64.2英里 (103.3 km)

4. 羅維銘 63.6英里 (102.4 km)

5. Takasumi Senoo 60.3英里 (97.1 km)

6. Harita Davies 56.5英里 (90.9 km)

7. Ananda-Lahari Zuscin 48.2英里 (77.7 km)

截至第二十三日，七位選手的總成績如下：

1. Andrea Marcato 1629.3英里 (2622.2 km)

2. 羅維銘 1473.5英里 (2371.4 km)

3. Vasu Duzhiy 1423.5英里 (2291 km)

4. Harita Davies 1423.5英里 (2291 km)

5. Takasumi Senoo 1372.5英里 (2208.9 km)

6. Stutisheel Lebedev 1362.1英里 (2192.1 km)

7. Ananda-Lahari Zuscin 1312.7英里 (2112.6 km)

特別感謝主辦大會提供圖文資訊

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