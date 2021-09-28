跑步小品／新書介紹：一起出發，一起到達！

今天〈肉腳的跑步人蔘〉要跟大家分享我的喜悅，我的新書《一起出發，一起到達！》9/28要上市了！真的很高興，如果你有空可以到書店翻翻，或到各網路書店訂購喔！

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有人形容出書像是生孩子，我是沒生過孩子，不過要出一本書的搞剛，已經領教過兩次了；整整兩年前，2019年9月，我的第一本書《納密比亞的呼喚》出版，這本書是在當年5月初-四大極地超級馬拉松-納密比亞站完賽後，大約花了一個月的時間約訪參賽的十多位台灣素人跑者，再以一個月的時間，日以繼夜寫完20個故事、總共6萬多字，再從數千張照片中挑出四百多張照片供出版社編輯選用，在編輯完成後，共進行一、二、三、四校，終於付梓出版。

寫作有如一場馬拉松

而這次的這本，《一起出發，一起到達！》是一年前，應時報出版社的邀請而撰寫關於戈壁挑戰賽的書，我拖了好幾個月才動工，而且剛開始寫沒多久就撞牆，於是又拖了一陣子，等到今年四月，出版社主編催促進度如何？該趕快把出書時程訂出來，而當我開始訂寫作計畫時，發現時間非常趕，幾乎是來不及出版社希望九月份出版的進度，內心非常著急緊張，但也因為這樣，逼得我快馬加鞭開始寫，最後以兩個月時間，同樣是日以繼夜地完成近十萬字的三十個故事，因為後來寫得順暢而文思泉湧，最後寫的字數比我最初預期的七萬字要多出許多。

寫完後，再從上萬張照片中挑出700多張照片供編輯選用，接下來的一、二、三校，因為字數多，校對起來也非常辛苦，還要調整照片版面，我又是個細心龜毛的人，眼睛幾乎脫窗好幾次，等到終於完成，確定出版日期時，內心真的非常高興！的確感到自己寫的書像是孩子般要出世了，但整個過程實在像在跑一場馬拉松，途中不斷跟自己對話，必須征服賽道上出現的重重困難和自己心中任何痛苦、撐不下去的意念，當最後抵達終點線時，路程中一切的艱難都過去了、也都值得了！具體成形、沉甸甸的這本書，像是完賽獎牌一樣珍貴，心裡的喜悅也如同馬拉松完賽的喜悅，將會持續很久很久…。

《一起出發，一起到達！》這本書的副書名是「一個人可以跑很快，但一群人可以跑更遠…」，手上有書的朋友不知道是不是注意到封面上美編在副書名這幾個字的編排藏有細緻的心思，副書名的第二句「一群人可以跑 更 遠」，這幾個字的間距是越來越長，封面的主書名和副書名之間有一條橫的斜線，營造出一種意境。因為這本書所寫的戈壁挑戰賽並非個人賽，而是一場團體賽，需要群策群力、一起同心協力的完成，所以一群人才能跑更遠。更難的是，還得一起出發、一起到達。

「一起出發」也許容易，但「一起到達」可就不一定了，戈壁挑戰賽是一場四天三夜，直線距離一百一十二公里，全程只有起終點座標、沒有路線的挑戰賽，三個晚上都在當天終點附近的營地紮營；沙漠裡沒水沒電，過得是最原始的生活，當地天氣有「朝穿皮襖，午穿紗」這樣的俗諺形容，就可以知道日夜溫差之巨大，更不要說戈壁崎嶇多變的地形，滿是礫石的地面上長滿足以刺穿越野鞋底的野生植物駱駝刺，如此具挑戰性的賽道，每天除了天氣、地形的變化就有夠逼人的，每個人身體的適應能力也都不同，全隊要一起到達終點並不是件容易的事。

（途經崎嶇地形，夥伴們需互相扶持。攝影：陳永霖）

《一起出發，一起到達！》寫的就是參賽者在這四天三夜高潮起伏的經歷，親身體驗這條一千三百多年前，玄奘西行取經路線的賽道，而當他們抵達終點後，才發現原以為的終點，其實是人生的另一個起點，體驗過戈壁的人因為親身體現了當年玄奘的理想、行動與堅持的精神，以參賽挑戰了自我、也超越了自我原本以為的極限，因此有了共同的念想和語言，他們稱自己為「戈兒們」，大多戈友在回到生活的日常後，原本平常、帶著重複性的生活型態不再一如以往了，在完成了這樣一場艱難的賽事後，他們發現運動能帶來無以取代的幸福感，因此他們會更勇於挑戰，尋找下一個更困難的目標戰勝自己。在這本書裡你會看到有人再次回到戈壁，有人完成了百馬，有人目標千馬，有人遠赴希臘完成246K斯巴達松，還有年過六旬的知名教授挑戰超馬國手資格，年過七旬的長者不僅再度完賽226超級鐵人賽，還泳渡長江，更有人從將近一百五十公斤的重量級噸位，靠著自己的雙腿減重到七十公斤，這一個個真實的故事都是從戈壁開始的。

（走過一趟戈壁，才發現人生竟然也改變了…。 攝影：陳永霖）

天寬地闊 礫石風沙 戈壁故事多

而談到戈壁，戈壁到底在哪裡呢？戈壁這兩個字是蒙古語gobi的音譯，《辭海》將戈壁釋義為『難生草木的土地』，很具象的形容「這些地區，滿是石塊與粗大的砂礫，乾涸的地表缺少水源，植物既稀少又矮小。」參考資料中也形容，「戈壁像是地殼給自己穿上一層礫石組成的甲冑，…戈壁最了不起的就是礫石。狂風、水流侵蝕著它們，搬運著它們，從而雕琢出複雜多元的樣貌。至於哪些是風成，哪些是水成，哪些又是沉積而成，礫石本身的型態往往可以給出答案。」這樣的形容，是不是已經在你腦海中勾勒出戈壁的樣貌呢？

戈壁的位置在蒙古國和中華人民共和國內蒙古的分界；2009年，知名的脫北者朴研美就是越過中國邊境，在暗夜中徒步穿越內蒙古的戈壁抵達蒙古國，繼而成功前往南韓，寫出《為了活下去》這本血淚斑斑的脫北紀錄。超馬好手林義傑和陳彥博都跑過的「世界四大極地超級馬拉松」其中也有一站是在蒙古境內的戈壁，完成七天六夜兩百五十公里的賽程。戈壁實在遼闊，面積將近一百三十多萬平方公里呢！在我寫的這本《一起出發，一起到達！》書中的「玄奘之路戈壁挑戰賽」，賽事路段所在的「莫賀延磧戈壁」則位在新疆和甘肅省的交界，是廣義戈壁的一小部分。

（戈壁挑戰賽第一天的「體驗日」，體驗了戈壁上著名的「雅丹」地形）

我想，大多數的跑者雖然沒有去過戈壁，但是看到書裡描述的參賽過程，一定會感到心有戚戚。我來念幾段書中所寫的參賽者與自己內心的對話，相信跟跑馬拉松時的心理狀態非常相似：

「賽道上的所有起伏曲折只有用雙腿努力踏平征服，無論多苦，都不能讓自己被擊垮…」

「眼前的賽道一片土灰、無邊無際無言地向四面八方開展，唯有不斷揚起的塵沙和腳步聲為最後的里程伴奏，這三人組像生命共同體一樣，踩著同樣高速的步頻，不須排練就以完全一致的節奏驅動體內的熱血燃燒，最後終於看見營地和紅色的終點線…」

「若是獨自一人在這漫漫長路，肯定很快會感到力竭孤單，但一群人在一起就是不同，特別是像我們這樣曾經一起準備、一起團練、一起為了戈壁挑戰賽這個共同目標而同甘共苦的夥伴，彼此感情因為一起體驗而更為凝聚，越來越密不可分。」

「當意志消沉，心思進入某種黑洞之中，如果不盡力提起一絲尚存的意志力，努力與內心對話，只怕會被負面思惟打敗，唯有戰勝自己，才能重回光明。…重新把心專注於腳下的每一步，努力跨出每一步，告訴自己絕不能倒下，一定要完賽！」

以上這幾段書中我所寫的情境，你是否也覺得似曾相識呢？當我們跑馬，到三十多公里，肝醣耗竭、開始撞牆的時候，負面的心思就趁虛而入，在我們疲憊的肉體中企圖打擊脆弱的意志，此時唯有維持心志的堅強，撐住！最後一定會到那光榮的終點，享受完賽的痛苦與痛快！這就是馬拉松的魅力啊！

（賽程最艱苦也最長的競賽日第二天，跑者在後段忍著極度口渴，一心朝著終點線奔馳！ 攝影：陳永霖）

（競賽日第二天，穿越賽道上的大地塹。攝影：陳永霖）

這本書的另一個重點是「一群人」，一群人一起完成夢想、一起挑戰、一起圓夢！一起跑步、一起快樂！雖然我參加的第十一屆玄奘之路戈壁挑戰賽是五年前的事，但是戈壁讓我們這群戈兒們的生命帶來的變化卻一直是現在進行式，我們不僅都成為了馬拉松跑者，也發現了更好的自己、成為更好的人。今天肉腳的跑步人蔘先分享到這裡，《一起出發，一起到達！– 一個人可以跑很快，但一群人可以跑更遠…》9/28起在各書店通路上市，期待你讀後與我分享，屬於你的「一起出發，一起到達」的滋味！

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