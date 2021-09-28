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羅維銘 3100英里的約定 - DAY 22 - 1409.8英里

運動筆記 / 曾令明

第二十二日是美國的星期日，非常棒的天氣，很多僑胞都到現場為羅維銘加油，他的心情也非常愉悅。

不過筆者還是有一個疑惑有沒有人可以回答我……為什麼這邊的僑胞都是大都會隊的球迷，卻沒看到洋基隊的球迷呢？

今天來簡要總結一下前三週的賽程七位選手的外在表現：第一名的義大利人Andrea依然遙遙領先，在第三週他還把每日完成圈數提高到132圈、72.4英里／116.5公里，進一步拉開他與其他跑者的領先差距。Andrea的補給員Arpan DeAngelo原來不是一位普通人物，Arpan曾經在十五年前、2006年完成過3100英里賽，是第一位完成3100英里賽的義大利人，相信他一定給予Andrea很多實用的經驗還有心靈上的安定，頗有世代傳承、青出於藍而勝於藍的意味。

Andrea領先第二名羅維銘的距離，幾乎是後面六位跑者的全部差距。後面六位跑者的差距雖然不大，但以每日完賽圈數的穩定性而言，應該在一段時間內，羅維銘、Harita和Vasu還是能夠穩居第二、三、四位。羅維銘現階段仍採取比較保守的策略，他很清楚，儘管看起來只是多跑一兩英里，但累積的疲勞卻可能是指數增長。現在比賽尚未過半，後面都還是未知的領域，如果一個冒進導致後面受傷，那真是得不償失，第一次參賽，一定要先以完成為目標。Stutisheel和Ananda-Lahari基本上只要他們想跑，其實都可以跑出很多的圈數；台灣女婿Takasumi Senoo的狀況也許不在最佳，但基本上每日仍能堅持以完賽最低平均為目標。

前三週選手累積里程表現圖

接下來的第四週賽程，是非常關鍵的一週，在這一週比賽將會過半，也是選手開始會出現撞牆期的時候，如果選手在這一週能維持穩定的發揮，持續擁有高品質的睡眠與恢復，就比較能預測最終的表現了。

第二十二日的賽程，七位選手的單日成績如下：

1. Andrea Marcato　72.4英里　(116.5 km)

2. Stutisheel Lebedev　64.7英里　(104.2 km)

3. 羅維銘　63.1英里　(101.5 km)

4. Vasu Duzhiy　61.4英里　(98.9 km)

5. Takasumi Senoo　56.5英里　(90.9 km)

6. Harita Davies　55.4英里　(89.2 km)

7. Ananda-Lahari Zuscin　54.3英里　(87.4 km)

截至第二十二日，七位選手的總成績如下：

1. Andrea Marcato　1484.5英里　(2389 km)

2. 羅維銘　1346.7英里　(2167.3 km)

3. Harita Davies　1311.6英里　(2110.8 km)

4. Vasu Duzhiy　1294英里　(2082.6 km)

5. Takasumi Senoo　1255.6英里　(2020.7 km)

6. Stutisheel Lebedev　1233.1英里　(1984.5 km)

7. Ananda-Lahari Zuscin　1210.1英里　(1947.4 km)

特別感謝主辦大會提供圖文資訊

Photo and Video by Perfection-Journey

大會官網 https://3100.srichinmoyraces.org/

大會部落格 https://perfectionjourney.org/

大會攝影 https://www.srichinmoyultraphoto.com/

自我超越3100英里賽事介紹 https://reurl.cc/EZK22R

賽事創辦人Sri Chinmoy的故事 https://reurl.cc/zWybba

大都會 洋基

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