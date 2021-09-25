羅維銘 3100英里的約定 - DAY 19 - 1219.4英里

如果有在追大會部落格的人都知道，他們每天都會做一集簡短的選手訪談VLOG，七位選手輪流。訪談談論的通常都是選手自己，但今天輪到的俄國人Vasu Duzhiy，意外地點名了其他選手，而這個人就是羅維銘。

Vasu Duzhiy說道，他覺得或許在這個賽場上發生的最大奇蹟，是來自台灣的跑者羅維銘，比賽剛一開始的時候，他感覺到羅維銘是一個競爭者，他是來這邊和自己競爭的，但到現在他們成為了好朋友，他覺得非常高興，對他來說這是一個奇蹟。他也很感恩羅維銘贈送他一雙Ｙ拖，他從之前的傷病意識到自己慢慢變老的事實，所以他要用更開放的心態去接受新的事物、那些或許能幫助他更有機會完成比賽的東西。今天他的腳上，穿的還是那雙軍綠色的Ｙ拖搭配Trifresh二趾襪。

Vasu Duzhiy繼續穿著Ｙ拖跑步

俄國人會有這麼大的感觸，我想是有很深刻的原因的。這場3100英里賽，大會挑選受邀參賽者的門檻是極高的，大會要有相當的把握評估這位選手有能力完成比賽，以至於舉辦二十多年下來，現在的參賽者已經大多是Sri Chinmoy Marathon Team的會員，而每年他們只會再邀請2~3位非會員但在超馬界有卓越成就的申請者。首度獲邀的羅維銘，就是非會員的參賽者；而Vasu Duzhiy，他不只是一位多次完賽、三次奪冠的會員，他還是Sri Chinmoy的門徒。

Vasu Duzhiy原名'Nicolai' Duzhiy，尼可萊，一個非常正統的俄國名字。'Vasu' 是他跟隨Sri Chinmoy修行以後獲得的法名，'Vasu'這個詞是印度教裡面「因陀羅」與「毗濕奴」的侍神，原意是「帶來財富的使者」。

像Vasu Duzhiy這樣的參賽者，他不只把自己視為一名運動員，而是更像一名苦行僧，透過一步一腳印去實踐他的修行。第一次參賽的「素人」羅維銘，陌生的黃種人臉孔，有著比Vasu更長的年紀，雄心勃勃說要來這裡創下紀錄，當然在他們這些資深選手甚至是門徒眼中就有著不一樣的觀感。

但這場比賽本身就是修行，十九天過去，它改變了Vasu，改變了羅維銘，也肯定將改變所有人。跑在你身旁的不是你的對手，而是支持著你超越自我的夥伴。Vasu基本上只會俄語，羅維銘基本上只會中文，語言不通的兩個人，卻透過真誠的關心，以一雙Ｙ拖為媒介，由「競爭心」昇華為「愛與友情」。是呀，要用奇蹟來形容，真得一點也不為過。

Trifresh二趾襪

Vasu已經連續四天回復水準跑在100公里上下，有朋友問我，Ｙ拖為什麼能治癒坐骨神經痛？我想我們也不要造神，還是實事求是地講，當然我沒有Vasu本人的說法，我只是合理推測：不能說Ｙ拖有什麼療效，而是Vasu第一次穿拖鞋跑步，可能稍微改變了他的跑姿，以至於原本會壓迫到神經的動作，現在沒有了，因此幫助了他擺脫疼痛。無論如何，希望每一位參賽者，都能健康地跑出自己滿意的表現。上一次所有參賽者都完賽，已經是12年前的事了，而今年目前看起來，是很有機會的。

第十九日的賽程，七位選手的單日成績如下： 1. Andrea Marcato 71.8英里 (115.7 km)2. Vasu Duzhiy 67.5英里 (108.6 km) 3. 羅維銘 64.7英里 (104.2 km) 4. Harita Davies 62.5英里 (100.6 km)5. Takasumi Senoo 60.3英里 (97.1 km)6. Stutisheel Lebedev 52.6英里 (84.7 km)7. Ananda-Lahari Zuscin 47.7英里 (76.8 km)

截至第十九日，七位選手的總成績如下： 1. Andrea Marcato 1339.6英里 (2155.9 km)2. 羅維銘 1219.4英里 (1962.4 km)3. Harita Davies 1190.3英里 (1915.6 km)4. Vasu Duzhiy 1167.2英里 (1878.5 km)5. Takasumi Senoo 1137.1英里 (1830 km)6. Stutisheel Lebedev 1132.7英里 (1822.9 km)7. Ananda-Lahari Zuscin 1083.8英里 (1744.3 km)特別感謝主辦大會提供圖文資訊Photo and Video by Perfection-Journey大會官網https://3100.srichinmoyraces.org/大會部落格https://perfectionjourney.org/大會攝影https://www.srichinmoyultraphoto.com/自我超越3100英里賽事介紹https://reurl.cc/EZK22R賽事創辦人Sri Chinmoy的故事https://reurl.cc/zWybba