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純女子馬拉松世界紀錄保持者 Mary Keitany 因背傷選擇退役

運動筆記 / 李吳菊

圖/Mary Keitany IG

2017 年，跑出驚人 2:17:01 打破 Paula Radcliffe 高懸 12 年的純女子馬拉松世界紀錄的 Mary Keitany 在近期宣布即將退役，這位四屆紐約馬冠軍，純女子馬拉松紀錄保持者因為背傷固疾，最終選擇高掛跑鞋。

圖/News24

在 Keitany 的一份聲明中談到了她的退役，「2019 年賽季，我取得了不錯的成績，包括在紐約馬拉松中獲得亞軍，當時我希望自己還能夠在國際上繼續保持競爭力，但是我很遺憾地在 19 年底背部受傷，儘管我一直在努力治療，但由於世界疫情爆發，導致我無法在前往歐洲得到想要的治療，最終不得不作出退役的決定。」

Mary Keitany 在 2007 年時，因為在世界半程馬拉松錦標賽上獲得銀牌與團體金牌，從而身名大噪，2009 年，他更在世界半程馬拉松上奪下金牌。並且在 12 年倫敦奧運馬拉松上獲得第四名的成績，當然，這其中還包括了 4 次紐約馬拉松冠軍，並且 8 次登上頒獎台，及 3 次倫敦馬拉松冠軍。

圖/Seth Wenig

Keitany 不僅擁有這些優異戰績外，她在 2017 年所創下的純女子馬拉松世界紀錄，排在女子馬拉松紀錄中也是位列第三名，僅落後  Brigid Kosgei（2:14:04）、Paula Radcliffe（2:15:25）。征戰馬場多年，如今這趟傳奇的旅程也將結束，就讓我們祝福 Keitany 新旅程的展開。

責任編輯：Ian

新聞來源：RunningMagazine

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