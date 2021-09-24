跑馬破三不稀奇 「運球」跑馬 2:50:33 打破金氏世界紀錄！

Steffan Reimer 馬拉松的個人最佳是 2 小時 36 分，因為疫情許多賽事取消，讓他萌生出想要嘗試一個不同而有趣的事情（圖片來源：Steffan Reimer IG）

對許多跑者來說，馬拉松跑進三小時以內是人生中的一大目標， 9/5（日）加拿大緬尼托巴省的一位體育老師完成了這個目標，不過他還多了一項創舉－－他是運球跑完的！Steffan Reimer 是一名 32 歲的小學體育老師，他在「緬尼托巴馬拉松」（Manitoba Marathon）以 2:50:33 的成績打破了 2017 年帶球跑的 3:00:25 紀錄足足 10 分鐘！

加拿大的一位體育老師 Steffan Reimer 帶球跑馬拉松，以 3:00:25 創下新的世界紀錄（圖片來源：Runner's World）

為什麼會決定帶球跑馬拉松？

其實 Reimer 馬拉松的個人最佳是 2 小時 36 分，在疫情期間許多賽事取消，他需要一個目標來追尋，並且萌生出想要嘗試一個不同而有趣的事情。「其實我有點害怕告訴我其他跑步的朋友我要做這樣奇怪的事，你知道純粹的跑者可以多麽純粹，但它變得很有趣！」Reimer 知道自己有能力超越 2017 年的紀錄，只是需要一個良好的訓練並且在比賽當天做對一切的事情。身為體育老師的 Reimer 擅長運球，不過運球和跑步的速度穩定性是需要訓練的，所以他每週都會進行數次運球跑步的訓練，唯一讓他擔心的事就是吵到別人。「我會在城裡跑來跑去，可以聽見房子回傳的滴滴答答的回音。我想著，對不起，我可能會吵醒大家！」

比賽的各種挑戰

比賽當天的早晨，Reimer 也遇到了一些挑戰。首先，他有一份要帶去比賽的物品清單，但上面竟然忘記寫上最重要的東西－－籃球！雖然 Reimer 有一個舊的備用籃球，但他擔心會在比賽中變平，所以他還是趕緊回家拿新的籃球，在返回起跑線。8 點槍響，比賽正式開始。

Reimer 為了確保紀錄能被金氏批准，他將整場比賽都拍了下來，並有一名獲得認證的籃球裁判騎著自行車跟著他，以確保沒有運球違規。不過運球跑步這件事充滿了挑戰，例如嚴冬的天氣會破壞道路，在人行道上留下裂縫，因此他必須花更多的時間與精力專注於看路，以免球從裂縫中反彈或進入水坑；另外，補給站也是一大挑戰。在大部分比賽時間裡，Reimer 會進行交叉運球，但在接補給時，他就必須改用單手運球。而專注於運球的他，幾乎無法關注其他事情，「人們在場邊為你加油，但我很難抬頭辨識他們，因為我要專注於球的位置。」

Steffan Reimer 在比賽中必須專注於運球，幾乎無法關注其他事情（圖片來源：Runner's World）

跑到後來，除了一般的馬拉松會出現的疲勞外，Reimer 也感受到與平時不同的酸痛，「我的腿很好，腦子很好，但運球時我的手臂沒辦法抬那麼高。」最後，Reimer 以 2 小時 50 分 33 秒衝過終點線，比之前的紀錄快了 10 分鐘，雖然這個金氏紀錄的成績批准，還需要幾個月甚至到一年的時間，不過這項成就讓 Reimer 自己、他的家人，以及他的學生感到興奮。「不是我要吹牛，但他們的『酷』老師是一名跑者。」Reimer 笑著說道。

接下來，下一步是什麼？Reimer 還不確定，但他表示，「希望到明年，我們可以再舉辦一些大型比賽；如果沒有，也許會有另一個瘋狂紀錄的嘗試，像是踢足球或其他東西。」期待這項紀錄能被金氏紀錄承認，也期待接下來這名體育老師將繼續帶給我們「馬場狂紀錄」！

參考資料：Runner’s World

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