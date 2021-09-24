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羅維銘 3100英里的約定 - DAY 17 - 1091英里

運動筆記 / 曾令明

羅維銘理了平頭

破紀錄之後的身心肯定都是處在最高昂的狀態，今天羅維銘跑出117圈、64.2英里／103.3公里的好成績，大會安排的理髮師還給他剪了一個清爽的平頭，或許到他完賽的那一天，頭髮剛好就會長到一個最帥氣的長度。

今天斯洛伐克人Zuscin也好奇嘗試穿了Ｙ拖，不過尺寸覺得不是很合腳。有沒有母子鱷魚的人在關注這場比賽的消息？在美國買得到Ｙ拖嗎？如果他們能穿到適合自己尺寸的Ｙ拖就太棒了，我覺得母子鱷魚可以認真考慮藉著這個機會開始拓展國際市場，幻想一下這七位英雄在他們達陣3100英里的時候都是穿著Ｙ拖的畫面，就覺得好夢幻啊！又有誰說一定不可能呢？

羅維銘與Ananda-Lahari Zuscin最好的Ｙ拖國民外交

感謝一下每天為我們提供精采照片辛勞的大會攝影師

第十七日的賽程，七位選手的單日成績如下：

1. Andrea Marcato　74英里　(119.2 km)

2. Vasu Duzhiy　65.3英里　(105.1 km)

3. 羅維銘　64.2英里　(103.3 km)

4. Stutisheel Lebedev　62英里　(99.8 km)

5. Harita Davies　61.4英里　(98.9 km)

6. Takasumi Senoo　60.3英里　(97.1 km)

7. Ananda-Lahari Zuscin　48.2英里　(77.7 km)

截至第十七日，七位選手的總成績如下：

1. Andrea Marcato　1195.2英里　(1923.6 km)

2. 羅維銘　1091英里　(1755.8 km)

3. Harita Davies　1065.2英里　(1714.3 km)

4. Vasu Duzhiy　1038.3英里　(1671 km)

5. Takasumi Senoo　1017.4英里　(1637.4 km)

6. Stutisheel Lebedev　1016.3英里　(1635.7 km)

7. Ananda-Lahari Zuscin　990英里　(1593.3 km)

特別感謝主辦大會、旅美跑友許文山提供圖文資訊

Photo and Video by Perfection-Journey / Vincent Hsu

大會官網 https://3100.srichinmoyraces.org/

大會部落格 https://perfectionjourney.org/

大會攝影 https://www.srichinmoyultraphoto.com/

自我超越3100英里賽事介紹 https://reurl.cc/EZK22R

賽事創辦人Sri Chinmoy的故事 https://reurl.cc/zWybba

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