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羅維銘 3100英里的約定 - DAY 18 - 1154.6英里

運動筆記 / 曾令明

請居住在紐約、或者您有朋友住在紐約的看過來～目前羅維銘的比賽星期一、星期二兩天仍然缺志工人手，如果您或您的朋友有時間、有意願協助，歡迎加入facebook社團 '3100 Miles of Support'https://www.facebook.com/groups/949569118941024/ 與百駿跑團團長Renny等熱心跑友聯繫。羅維銘能不能順利完成3100英里真的非常需要大家的支持，您的一點點無私付出，都會是他持續奔跑的最大助力！

筆者昨天問到紐約當地能不能買到新的Ｙ拖，今日便得知德成興業與台塑集團已安排空運寄送一批Ｙ拖過去紐約，甚感欣慰。感謝這些台灣企業的大力贊助支持，不只能讓台灣選手無後顧之憂，也讓台灣產品有機會伴隨世界級選手發光發熱。

趣事一則：昨天貼出羅維銘理平頭的照片，就有朋友跟我說，那個樣子乍看之下怎麼有一點像彭于晏。哈哈！你們真得沒看錯，因為他在理髮的時候，不知道怎麼用英文講「三分頭」，只好在網路上找一張三分頭的照片給理髮師看說，就是要剪這個樣子的髮型，而那張照片裡的人，就是彭于晏沒錯。

經過昨天的Ｙ拖國民外交，羅維銘和Zuscin似乎成為了更好的朋友。跑步就是一種最棒的國際語言，加上一點簡單的英語，人與人之間突破隔閡，拉近彼此的距離，並沒有想像中艱難。

進入第三週的賽程，羅維銘每天都會練一點衝刺跑，他蓄勢待發的姿態，已經讓人感受到了。羅維銘說他對於每一天的比賽，都是期待。這真得是很棒很棒的心態，也更有利於克服肉體的疲勞。比賽已經越過了三分之一，加油，再加油！

第十八日的賽程，七位選手的單日成績如下：

1. Andrea Marcato　72.4英里　(116.5 km)

2. 羅維銘　63.6英里　(102.4 km)

3. Stutisheel Lebedev　63.6英里　(102.4 km)

4. Harita Davies　62.5英里　(100.6 km)

5. Vasu Duzhiy　61.4英里　(98.9 km)

6. Takasumi Senoo　59.2英里　(95.3 km)

7. Ananda-Lahari Zuscin　46英里　(74.1 km)

截至第十八日，七位選手的總成績如下：

1. Andrea Marcato　1267.7英里　(2040.2 km)

2. 羅維銘　1154.6英里　(1858.2 km)

3. Harita Davies　1127.7英里　(1814.9 km)

4. Vasu Duzhiy　1099.7英里　(1769.9 km)

5. Stutisheel Lebedev　1080英里　(1738.1 km)

6. Takasumi Senoo　1076.7英里　(1732.8 km)

7. Ananda-Lahari Zuscin　1036.1英里　(1667.4 km)

特別感謝主辦大會提供圖文資訊

Photo and Video by Perfection-Journey

大會官網 https://3100.srichinmoyraces.org/

大會部落格 https://perfectionjourney.org/

大會攝影 https://www.srichinmoyultraphoto.com/

自我超越3100英里賽事介紹 https://reurl.cc/EZK22R

賽事創辦人Sri Chinmoy的故事 https://reurl.cc/zWybba

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