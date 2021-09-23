菁英選手跑錯組別 寫下PB奪冠仍被判失格

圖/Great Run Company

在中秋連假大家開心吃月餅時，國外也發生了冠軍再次被取消資格的事件，然而本次並不是鞋子不符合規範，而是直接跑錯組別⋯⋯

圖/Great Run Company

就在這週日，在英國布里斯托爾正在舉辦半程馬拉松與 10K ，然而以 63 分贏得半程馬拉松的冠軍 Omar Ahmed 卻遭到了取消資格，原來是因為 10k 與半程馬拉松在同一時間與地點開始，在比賽開始後 Ahmed 跑錯路，跑去了 21k 路線，然而他報名的卻是 10k 的組別。雖然意外在半程馬拉松上，寫下個人最佳 63 分鐘奪冠，但因為參賽組別不符，仍舊遭到了取消資格。

Ahmed 在賽後表示：「我在直到看見 21K 的標示之前，我都以為我在 10K 的路線上，直到我跑了 9K 多後問了旁邊的工作人員，這是 10K 的路線嗎？工作人員跟我說這半程馬拉松，我才意識到我真的跑錯了。」

對此賽事主辦單位，Great Run Company 在一份新聞稿中表示：「Ahmed 參加的組別為 10k 菁英組，並不是半程馬拉松，因此他並沒有“正式”參加半程馬拉松，很不幸的我們必須取消他的資格。」不過，主辦單位仍對 Ahmed 的表現感到贊同與興奮，雖然在規則下他們不得不取消他的資格，不過他的表現讓我們已經準備好邀請他作為菁英選手參加下週的《Great Manchester Run》，當然，我們也期待著他能再次回到布里斯托爾來參加 2022 年的《Great Bristol Run》。

根據以往布里斯托爾 10k 與 半程馬拉松賽通常會相隔數月舉行，然而因為去年因疫情大流行，導致兩場賽事的取消，今年才會以較為特殊的一起舉行，週日的起跑線上約有 10,000 名跑者參加這兩場比賽。然而這對於賽事主辦單位，顯然可能在路線規劃上有些失誤，不過詭異的是選手也未能及時發現自己跑錯路線，或是自知跑錯所幸直接換組，無論如何都相當可惜。也由於遭到取消資格，改由來自英國的 Chris Thompson 以 67 分鐘獲得冠軍。

責任編輯：Ian

新聞來源：BBC

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