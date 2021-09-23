跑步知識／穿慢跑鞋做深蹲？當心膝蓋受到傷害！

穿慢跑鞋深蹲竟會讓自己膝蓋受傷？ 圖/123RF

2021/09/21 文/ C4

隨著運動風氣提升，人們開始嘗試接觸不同運動類型，各家運動大廠也都推出不同外型及功能兼具的運動鞋款，其中最常見的就是標榜支撐性、包覆性及舒適度極佳的慢跑鞋，雖然在跑步或跳躍等有氧訓練動作時，慢跑鞋確實能夠提供雙腳穩定的反饋，不過對於健身訓練來說，這類的優點恐會變成讓你受傷的起點。

穿跑鞋深蹲 猶如踩在海綿一般

先來談談我們的雙腳吧，我們的腳掌有超過 25 塊骨頭分佈在 4 個不同的關節上，讓腳能夠靈活地進行很多種運動，而人體在進行蹲的動作時，我們雙腳的足弓會呈現中立位置，以創造最佳的穩定性。不過慢跑鞋的設計還是為了讓人們在長距離的反覆衝擊之下，透過鞋款軟底的保護降低在跑步當下的刺激， 若此時到健身房進行深蹲、硬舉等經典下肢訓練時，因為重量壓縮跑鞋關係，讓我們猶如踩在海綿上完成動作，使我們的足弓呈現一個極度不穩定的狀態，反而更容易造成腳踝、膝蓋受傷，嚴重一點更會增加下背壓力，造成拉傷的情形產生。

我該如何選鞋？

若到健身房多以機械式訓練為主，則因為下肢參與較少，所以選擇穿著慢跑鞋就比較不會有受傷的問題，但若以深蹲、硬舉、臥推、舉重、農夫走路等自由重量訓練的話，那麼換一雙專業的訓練鞋會是你不錯的選擇；以下是常見的訓練鞋款：

圖/C4

對於剛接觸健身的族群來說，總會有「我還沒有這麼厲害，所以一雙慢跑鞋就可以」的類似想法，但試想運動是一輩子的事，而身體也會跟著你一輩子，若花點錢投資自己，在不同地方選擇最合適自己的運動鞋款，幫助自己無痛完成訓練，何樂而不為呢？

責任編輯：Ian

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