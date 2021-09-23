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跑步小品／入坑5421

運動筆記 / 天心
擷圖自博克多跑步銀行網站
擷圖自博克多跑步銀行網站

5421是什麼？又有什麼故事呢？

猶記得我跟它的結緣在一次意外的搜尋，跑步，這個關鍵字會跑出什麼？就是這次讓我知道了跑步銀行這個組織，以跑步里程當存款，存入跑步銀行，藉此參加活動、買優惠產品、抽免費賽事名額，以著這樣創辦理念所建立的跑步銀行，吸引了當時才剛跑步不久的我，而當時跑步銀行剛起步不久，沒滿一年，會員人數不過千人上下，那時是2018年4月，直到今日，2021年七月底，已然度過三周年慶，會員人數高達一萬七千多人，這還是時不時踢掉些潛水會員的關係，不然一定會更多。

而5421是從2018年下半年展開第一期的招募，連續21週，每週四次以上的五公里以上跑步或走路活動，不容易，真的很難，但創辦人說「如果常說21天可以培養一個好習慣，那用21週能不能讓人愛上跑步呢？」

想要挑戰鍛鍊著自己的肉體、精神、內心和想法，我接下了第二期的5421挑戰(2019/2-2019/6)，最後，經歷無數颳風下雨、烈日當頭、生病感冒的日子，我終於完成了，也去了辦在大安公園的畢業典禮，得到畢業證書和免費的畢業禮物，感謝神與我同在，才能做到不可能的事並堅持下來。之後，我也陸續參加幾期5421，創辦人花樣推陳出新，又提出如學長姐制、小組團體賽等等，在在都讓跑步真的變成很有趣的一件事，也讓我的跑步圈更廣一點，認識許多在地的跑友，也買了不少優惠產品，不舉現在跑步相關，從吃的、用的、穿的都有，收穫頗豐呢！

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