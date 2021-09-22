2021高雄富邦馬拉松 取消實體改線上跑

圖/高雄運發局

隨著新冠肺炎Delta病毒株入侵，台灣防疫再次面臨嚴陣以待的階段，高雄市政府運動發展局經審慎評估，為確保全體跑者及大會工作人員健康，已於 9 月 17 日公告 2021 高雄富邦馬拉松取消實體跑改為線上跑形式舉辦，運動發展局局長侯尊堯鼓勵大家踴躍參加線上跑活動，後疫情時代注重防疫，也要運動維持健康。

侯尊堯表示，今年高雄富邦馬拉松有近 2 萬名跑者報名參加，原定 1 月 30 日至 31 日舉辦的賽事，因疫情持續延燒調整至 10 月 30 日至 31 日舉辦，這段籌備期間大會工作團隊努力不懈持續準備，希望迎接全台跑者的到來。無奈近期 Delta 病毒株入侵蔓延，考量跑者難以全程戴上口罩以及補給區域防疫難題，為避免疫情擴散，決定取消實體賽事，改為線上賽事。鼓勵大家於後疫情時代各自外出運動，維持身體健康並推動防疫新生活，線上一起 RUN！

侯尊堯指出，感謝支持 2021 高雄富邦馬拉松的跑者們，今年會全額退費，並將每位跑者跑衣、完賽毛巾、號碼布腰帶、獎牌以及延期加碼的完賽紀念衣於完成線上跑後，全數寄送給原報名參加跑者。也歡迎原報名高富馬的跑者於10月23日至11月7日參加線上跑活動，完成指定挑戰後就可獲得抽獎資格，有機會獲得大獎。

運動發展局特別感謝富邦人壽、XTERRA 等活動贊助商的支持，富邦人壽自 2020 年起冠名支持高雄富邦馬拉松，歷經 2 年的疫情，仍對賽事持續大力支持，陪伴跑者，並與大家共同面對疫情。也感謝殷殷期盼等待參加 2021 高雄富邦馬拉松的跑者，對於無法讓大家奔馳在高雄這座美麗的城市，深感抱歉，希望跑者們防疫不忘運動，一起戰勝這場戰役。

相關退費機制、登記手續以及線上跑活動辦法，可上「高雄富邦馬拉松FB粉絲專頁」、「伊貝特報名網」、及「高雄富邦馬拉松官方網站」查詢，敬請各位跑者密切留意，有任何疑義，可電洽高雄富邦馬拉松賽事處理專線：0972-436-006 (服務時間:09:30-18:30/中午12:00-13:30休息，例假日休息)。

責任編輯：Ian

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