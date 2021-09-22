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「違背公司核心價值」 台積電罕見一次開除主管在內7人

跑團天地／晨跑尬一下---中秋烤多就要跑多

運動筆記 / 李承翰

中秋節假期的結尾，與熟識的跑團一起到嘉義的蘭潭「微減脂跑」。路線方面很簡單，是從『蘭潭月影潭心』跑到盧義路尾接林森東路的『7-ELEVEN 嘉林門市』，全程約10公里。適合想要小跑一下的跑友。

蘭潭環潭公路沿途會經過濟福宮

而現在，因跑友吳醫師有次跑步忘了帶水，起心動念想裝一台飲水機，認真看待起心動念，並執著付諸行動，選擇了 iWater金字塔能量活水機，並號召大家一起存好心、做好事，最後完美且神速的促成了一段美事，提供眾跑友、車友路過蘭潭時可以飲用。

另外今天也有看到嘉義縣的 #河馬跑不快 跑團，來雙潭(蘭潭+仁義潭)移地訓練21K，其實筆者也是後來才知道#河馬原來跑很快 ，若是住嘉義縣的跑友有興趣，也是可以加入 #河馬跑不快 跑團 ，一起跟他們團練唷!!!

祝各位跑友中秋節愉快！我們下一次，胖胖冰  ㄘ冰團 EP.3  再見囉~

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