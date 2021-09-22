羅維銘 3100英里的約定 - DAY 16 - 1026.8英里

賽道總監Sahishnu Szczesiul與羅維銘

今天羅維銘以15天又8小時43分2秒的成績打破1000英里的國家紀錄，在台灣超馬歷史上立下一座非常非常重要的里程碑！

1000英里的國家紀錄，原本也是由羅維銘所保持，但那已經是十一年前的事了，2010年在希臘雅典舉辦的1000英里世界盃，羅維銘當時寫下的紀錄是15天又21小時18分3秒。

十一年來，他心中一直夢想有一天能再企及、甚至超越這個紀錄，但這是一個門檻多麼、多麼高的紀錄，羅維銘從47歲增長到了58歲，他所堅持的不僅僅是大家看見的賽事開跑以來的16天，而是整整十一年，這十一年裡面如果他有一絲一毫的鬆懈，肉體的老化肯定會吞沒他的雄心壯志，但他堅持下來了，等到2021年的這次機會出現，他還能拿出最佳的身心狀態好好把握，終於超越了十一年前的自己，更一舉將國家紀錄往前推進了12小時又35分之多。羅維銘1000英里衝線的那一刻，真的非常令人感動！

本期的羅維銘大會影片專訪，筆者第一次見到他哽咽落淚，看完影片我也幾乎流下淚來，我完全可以理解，他在堅持跑步的這一條路上，遭受過多少的不被理解，而這一次獲得大會邀請參加3100英里賽的機會，對他又是多麼、多麼重要。這個以破國家紀錄之姿達到1000英里的第十六日，絕對是目前為止最棒的禮讚。

第十六日除了羅維銘打破1000英里國家紀錄之外，筆者認為還有一件非常有意義的事情，那就是他介紹俄國人Vasu穿Ｙ拖跑步，並且幫助已經受到傷病困擾的Vasu，在今天跑出65.3英里/105公里的佳績！

「自我超越」的真正精神絕對不是「幹掉對手」，而是在你自我超越的同時，還能夠一起「成就他人」，看到羅維銘和Vasu穿著Ｙ拖並肩跑步，我想這真得是賽事精神的最佳體現。

羅維銘和台灣旅美跑友許文山介紹Vasu穿Y拖跑步

羅維銘和Vasu穿著Y拖並肩跑步

第十六日的賽程，七位選手的單日成績如下：

1. Andrea Marcato 72.4英里 (116.5 km)

2. Vasu Duzhiy 65.3英里 (105.1 km)

3. 羅維銘 63.6英里 (102.4 km)

4. Harita Davies 63.1英里 (101.5 km)

5. Takasumi Senoo 61.4英里 (98.9 km)

6. Stutisheel Lebedev 57英里 (91.8 km)

7. Ananda-Lahari Zuscin 52.1英里 (83.9 km)

截至第十六日，七位選手的總成績如下：

1. Andrea Marcato 1121.1英里 (1804.3 km)

2. 羅維銘 1026.8英里 (1652.4 km)

3. Harita Davies 1003.7英里 (1615.3 km)

4. Vasu Duzhiy 973英里 (1565.9 km)

5. Takasumi Senoo 957.1英里 (1540.3 km)

6. Stutisheel Lebedev 954.3英里 (1535.8 km)

7. Ananda-Lahari Zuscin 941.7英里 (1515.5 km)

特別感謝主辦大會、紐約百駿跑團團長Renny、以及旅美跑友許文山提供圖文資訊

Photo and Video by Perfection-Journey / Renny Shih / Vincent Hsu

大會官網 https://3100.srichinmoyraces.org/

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大會攝影 https://www.srichinmoyultraphoto.com/

自我超越3100英里賽事介紹 https://reurl.cc/EZK22R

賽事創辦人Sri Chinmoy的故事 https://reurl.cc/zWybba