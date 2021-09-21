快訊

完整接種才可入境 游淑慧指高端3衝擊「美國認不認？」

當偷車只要3分鐘跟1張嘴…只剩拐杖鎖能救雙B車

賽事心得／台灣大健走 「走」上武嶺

運動筆記 / 張本山

從來沒有上過武嶺，一直在想要用什麼方式登上武嶺？！最後決定用「」的！再次參加 台灣大健走 路線。

第一天從七星潭開始起走，還好天公作美，天氣不錯就是有點熱，從沒到過燕子口，真的被美麗的景色迷住了，停下了一直狂拍照，似乎忘記了還在活動中，哈哈哈！！！

東進路線延路風景實在太美了，但也非常虐心，因為高度隨著前進的腳步，越來越高，相對增加難度，雖然分成2天完全成103K路線，因為主辦顧及選手安全，下午6點前務必要完賽回到終點。

第二天才是真正考驗的開始，大魔王要出線了，海拔高度也很無情的往上飆升，延路風景實在是太優美了，當看到高度標示牌一定停下來看了又看，一是趁機休息，二是在想 我已經走到這麼高囉！一直與伙伴再用SIRI查海拔，當有查到現時高度和預計需要爬升高度有很大落差時，心裡就很五味雜陳，哈！經過神木檢錄站後，真正大魔王出現了。

有工作人員貼心的教導功略(貼心地)，說：當我們看到2次漲停版時(海拔高度)，武嶺就快到了，我們開始向武嶺邁進，終於知道漲停版是如何了，哈！要在短短幾公里內爬升3～400多公尺。

病毒褲再度助我完成，武嶺百K健走

這當中也一度蒙生棄賽，實在太累太喘，全身算疼，還好與伙伴相戶勉勵，最後完成了「走」武嶺，完成給自己的承諾與願望！在到武嶺牌樓前，我終於看到了，思思念念的武嶺牌樓，心想我終於要達成了，這時已先抵達終點的伙伴，跑過來陪我走回終點，實在是非常感動，都飆淚了，來個大大的擁抱，真有說不出的激動！

這次的路線與過程，是以往其他路線，有著完全不一樣的感受，結果是非常難忘的！謝謝伙伴們大家相互勉力，工作人員熱情貼心的付出，讓大家可以在無後顧之憂下，努力的完全自我的挑戰！

「影片全記錄」

https://youtu.be/L3TTCOT18RY

https://youtu.be/2RiN5YaBROw

#台灣大健走東進武嶺撼動3275#病毒褲再次助我走上武嶺#照片不夠放#完成了武嶺承諾#終極武嶺健走103KM#第一天用了12小時完成#第二天用了14小時完成#台灣大健走

相關新聞

羅維銘 3100英里的約定 - DAY 15 - 963.1英里

今天是第三週賽程的開始，羅維銘似乎漸進提高在前兩週的固定標準，今天多跑了兩圈，以116圈、63.6英里/102.4公里，完成第十五日的賽程，不過他還是能在九點半左右就回去休息，依然是全場第一個下班的。

跑步小品／與家人渡過一個不一樣的中秋節！

2021年中秋佳節不烤肉，把握住時間和家人們團聚、增進彼此情感。配合防疫降低傳染風險，更要做好相關防疫措施：勤洗手、量體溫、戴口罩、保持社交距離、確實遵守實聯制、符合疫苗施打資格者趕緊接種疫苗、避免到

訓練心得／真男人的高地訓練

（照片由真男人文創商行提供） 〈肉腳的跑步人蔘〉podcast這一集邀請到貴賓中的貴賓–「真男人」張嘉哲到現場！（灑花+掌聲…與真男人盡情暢談近一小時，創下本節目紀錄！在此我以QA方式整理了經過六週

賽事心得／台灣大健走 「走」上武嶺

從來沒有上過武嶺，一直在想要用什麼方式登上武嶺？！最後決定用「走」的！再次參加 台灣大健走 路線。 第一天從七星潭開始起走，還好天公作美，天氣不錯就是有點熱，從沒到過燕子口，真的被美麗的景色迷住

跑團天地／晨跑尬一下---就很陡

#晨跑尬一下 feat. 十分速C跑團 EP.1 創刊號當然要來點猛藥，第一集就來跑半天岩紫雲寺-->三泰商店-->大華三號隧道。光看高度表就知道，跟台北著名的練坡路線---劍中劍相比，難度完

羅維銘 3100英里的約定 - DAY 14 - 899.4英里

最近發現一個困擾，那就是如果大會的攝影師是去晚班拍攝，那麼很大機率都不會有羅維銘的照片，因為他已經跑完下班了！他這幾天都在九點半以前就休息，幾乎是達到了他原本的作息狀態，相當不可思議。 既然我們

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。