賽事心得／台灣大健走 「走」上武嶺

從來沒有上過武嶺，一直在想要用什麼方式登上武嶺？！最後決定用「走」的！再次參加 台灣大健走 路線。

第一天從七星潭開始起走，還好天公作美，天氣不錯就是有點熱，從沒到過燕子口，真的被美麗的景色迷住了，停下了一直狂拍照，似乎忘記了還在活動中，哈哈哈！！！

東進路線延路風景實在太美了，但也非常虐心，因為高度隨著前進的腳步，越來越高，相對增加難度，雖然分成2天完全成103K路線，因為主辦顧及選手安全，下午6點前務必要完賽回到終點。

第二天才是真正考驗的開始，大魔王要出線了，海拔高度也很無情的往上飆升，延路風景實在是太優美了，當看到高度標示牌一定停下來看了又看，一是趁機休息，二是在想 我已經走到這麼高囉！一直與伙伴再用SIRI查海拔，當有查到現時高度和預計需要爬升高度有很大落差時，心裡就很五味雜陳，哈！經過神木檢錄站後，真正大魔王出現了。

有工作人員貼心的教導功略(貼心地)，說：當我們看到2次漲停版時(海拔高度)，武嶺就快到了，我們開始向武嶺邁進，終於知道漲停版是如何了，哈！要在短短幾公里內爬升3～400多公尺。

「病毒褲再度助我完成，武嶺百K健走」

這當中也一度蒙生棄賽，實在太累太喘，全身算疼，還好與伙伴相戶勉勵，最後完成了「走」武嶺，完成給自己的承諾與願望！在到武嶺牌樓前，我終於看到了，思思念念的武嶺牌樓，心想我終於要達成了，這時已先抵達終點的伙伴，跑過來陪我走回終點，實在是非常感動，都飆淚了，來個大大的擁抱，真有說不出的激動！

這次的路線與過程，是以往其他路線，有著完全不一樣的感受，結果是非常難忘的！謝謝伙伴們大家相互勉力，工作人員熱情貼心的付出，讓大家可以在無後顧之憂下，努力的完全自我的挑戰！

「影片全記錄」

https://youtu.be/L3TTCOT18RY

https://youtu.be/2RiN5YaBROw

#台灣大健走東進武嶺撼動3275#病毒褲再次助我走上武嶺#照片不夠放#完成了武嶺承諾#終極武嶺健走103KM#第一天用了12小時完成#第二天用了14小時完成#台灣大健走