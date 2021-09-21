跑步小品／與家人渡過一個不一樣的中秋節！

2021年中秋佳節不烤肉，把握住時間和家人們團聚、增進彼此情感。配合防疫降低傳染風險，更要做好相關防疫措施：勤洗手、量體溫、戴口罩、保持社交距離、確實遵守實聯制、符合疫苗施打資格者趕緊接種疫苗、避免到人潮擁擠的地方，今年尤其是所有戶外公共場域，一律嚴格禁止烤肉活動。

烤肉時的主角之一就是：牛肉（Beef)，日前在網路上看到（看職業運動學英文）一篇文章，內容提到一段話： 'Tatis now has beef with Machado after a heated dugout exchange.'在休息區大吵後，Tatis 現在跟 Machado 有些過節。」流行用語中，人跟人之間有牛肉，'beef' 指的是「過節」。正式一點則可以說 'have a grudge'，文章內容也順便解釋，同樣跟牛肉有關，'Where's the beef?' 除了可以被理解作「在不爽什麼？」，也可能是在問「你有沒有一些實質的重點？」

中秋節最重要的主角則是：月餅，一般來說：蛋黃酥（熱量234卡）、鳳梨酥（熱量220卡）。每吃一塊如要跑步代謝，則需要跑5公里/耗時40分鐘，但如果要夜跑要注意補充水份。

這時回想到我的第一場夜跑活動，當時七月份夏日炎炎，雖然是下午17：00起跑，但是白天在太陽光照射下，氣溫仍然超過30度，當天從苗栗田徑場鳴槍出發，一行人浩浩蕩蕩在馬路上奔馳，當時因為沒有注意補水細節，所以後半段差點爆掉，索性放慢速度調整步伐，最後佛主保庇順利完賽（最終成績-破2），也完成了我第一場初半馬。

記取這次比賽過程中的（失速）教訓，後續在八月份（集集夜跑趴），當天後半段在出-集集隧道口後，仍然有足夠時間追趕上許多參賽選手，最終扳回一城（獲得分組第7名）！

經過日前三級警戒後，透過政府及全民努力，目前已經微解封至二級。後續還是需要配合COVID-19疫苗施打，以因應及控制疫情擴散。對於我們市民跑者來說，能夠脫掉口罩大口呼吸，一群人在一起在賽道上，盡情的奔馳及揮汗運動，確實是在生活中、工作之餘的小確幸，加油吧！