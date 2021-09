跑步小品／與家人渡過一個不一樣的中秋節！

2021年中秋佳節不烤肉,把握住時間和家人們團聚、增進彼此情感。配合防疫降低傳染風險,更要做好相關防疫措施:勤洗手、量體溫、戴口罩、保持社交距離、確實遵守實聯制、符合疫苗施打資格者趕緊接種疫苗、避免到人潮擁擠的地方,今年尤其是所有戶外公共場域,一律嚴格禁止烤肉活動。

烤肉時的主角之一就是:牛肉(Beef),日前在網路上看到(看職業運動學英文)一篇文章,內容提到一段話: 'Tatis now has beef with Machado after a heated dugout exchange.'在休息區大吵後,Tatis 現在跟 Machado 有些過節。」流行用語中,人跟人之間有牛肉,'beef' 指的是「過節」。正式一點則可以說 'have a grudge',文章內容也順便解釋,同樣跟牛肉有關,'Where's the beef?' 除了可以被理解作「在不爽什麼?」,也可能是在問「你有沒有一些實質的重點?」

中秋節最重要的主角則是:月餅,一般來說:蛋黃酥(熱量234卡)、鳳梨酥(熱量220卡)。每吃一塊如要跑步代謝,則需要跑5公里/耗時40分鐘,但如果要夜跑要注意補充水份。

這時回想到我的第一場夜跑活動,當時七月份夏日炎炎,雖然是下午17:00起跑,但是白天在太陽光照射下,氣溫仍然超過30度,當天從苗栗田徑場鳴槍出發,一行人浩浩蕩蕩在馬路上奔馳,當時因為沒有注意補水細節,所以後半段差點爆掉,索性放慢速度調整步伐,最後佛主保庇順利完賽(最終成績-破2),也完成了我第一場初半馬。

記取這次比賽過程中的(失速)教訓,後續在八月份(集集夜跑趴),當天後半段在出-集集隧道口後,仍然有足夠時間追趕上許多參賽選手,最終扳回一城(獲得分組第7名)!

經過日前三級警戒後,透過政府及全民努力,目前已經微解封至二級。後續還是需要配合COVID-19疫苗施打,以因應及控制疫情擴散。對於我們市民跑者來說,能夠脫掉口罩大口呼吸,一群人在一起在賽道上,盡情的奔馳及揮汗運動,確實是在生活中、工作之餘的小確幸,加油吧!