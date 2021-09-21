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完整接種才可入境 游淑慧指高端3衝擊「美國認不認？」

當偷車只要3分鐘跟1張嘴…只剩拐杖鎖能救雙B車

羅維銘 3100英里的約定 - DAY 15 - 963.1英里

運動筆記 / 曾令明

今天是第三週賽程的開始，羅維銘似乎漸進提高在前兩週的固定標準，今天多跑了兩圈，以116圈、63.6英里/102.4公里，完成第十五日的賽程，不過他還是能在九點半左右就回去休息，依然是全場第一個下班的。

他還在賽道上偶而練習短距離的衝刺，不知道是特意的在準備什麼，還是單純為較枯燥的定速慢跑注入一些變化。不過無論如何都超厲害的是－這個跑完連十五天百K的身體還能衝得起來啊！

回顧前兩週賽程，七位選手的外在表現，目前前三名的排名與里程進展都很穩定，第一名Andrea，第二名羅維銘，第三名Harita。而後面四位選手則處於纏鬥狀態，排名都在一天之內可以逆轉的差距，而他們每天的跑量相對都比較不穩定，有時可以跑得非常多，有時又很少。俄國人Vasu遭遇坐骨神經痛的困擾，如果你看他哪一天的里程數特別低，基本上他那一天大概都只是用走的。台灣女婿Takasumi在逐漸從腸胃不適中恢復以來，狀況有漸入佳境，希望他能維持下去。

第十五日的賽程，七位選手的單日成績如下：

1. Andrea Marcato　71.3英里　(114.8 km)

2. 羅維銘　63.6英里　(102.4 km)

3. Harita Davies　62英里　(99.8 km)

4. Vasu Duzhiy　60.3英里　(97.1 km)

5. Takasumi Senoo　59.8英里　(96.2 km)

6. Ananda-Lahari Zuscin　58.1英里　(93.6 km)

7. Stutisheel Lebedev　42.2英里　(68 km)

截至第十五日，七位選手的總成績如下：

1. Andrea Marcato　1048.7英里　(1687.8 km)

2. 羅維銘　963.1英里　(1550 km)

3. Harita Davies　940.6英里　(1513.8 km)

4. Vasu Duzhiy　907.7英里　(1460.8 km)

5. Stutisheel Lebedev　897.2英里　(1444 km)

6. Takasumi Senoo　895.6英里　(1441.3 km)

7. Ananda-Lahari Zuscin　889.6英里　(1431.6 km)

特別感謝主辦大會提供圖文資訊

Photo and Video by Perfection-Journey

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