羅維銘 3100英里的約定 - DAY 13 - 836.9英里

穿著Y拖跑步的最佳印記就是腳上的Y型曬痕

今天來聊一下羅維銘腳上那雙讓所有美國人都目瞪口呆（flabbergasting，賽道總監形容語）的夾腳拖鞋。

我們先回顧一下2014年羅維銘首度到紐約參加Sri Chinmoy十日賽腳上的「玄機」－

這張照片是他在第七日賽程拍攝的，如果沒有放大顯示，你很可能沒有注意到他腳上的跑鞋的前半上部已經被剪開了。這是眾多超馬跑者在穿鞋時遇到的困境：經過長時間的跑步，由於下肢腫脹，跑鞋與足部過度擠壓，造成足部疼痛、磨破皮、起水泡、甚至指甲壞死（黑指甲）的傷害。這種時候，把跑鞋剪開，至少讓腳趾能夠露出，就是一種不得已的緩解辦法。

大約在2013年，桃園「雙連長跑」的梁景潾與彭錦德發現一款「母子鱷魚」出品的一體成形塑膠夾腳拖鞋，很適合穿來慢跑。當時他們也是穿鞋造成足部傷害的受害者，很希望找到一種包覆性較低但又舒適安全的替代方案。隨後經由彭錦德在「大佳路跑團」等地推廣母子鱷魚夾腳拖鞋，穿夾腳拖跑馬逐漸在台灣形成風潮，彭錦德被奉為「夾腳幫幫主」，這款拖鞋的暱稱「Ｙ拖」也是由彭錦德的小名YAMO的字首而來。

2014年的紐約十日賽，羅維銘其實也有帶著Ｙ拖，但那個時候，應該包括他自己都沒有人相信Ｙ拖可以讓人跑完一個又一個的百Ｋ。

Photo by 黃國恆

今年賽前，當我們告訴賽道總監，羅維銘打算「全程穿夾腳拖鞋完跑3100英里」的時候，他只是笑笑說："YOU ARE KIDDING ME RIGHT?"（你是在開玩笑的對吧？）。但隨著賽事進行，不只賽道總監，其他的參賽選手，在社區慢跑的當地民眾，乃至於路人，無不對他腳上的那雙拖鞋投以驚異的眼光，他們終於相信，這個台灣人是認真的。

母子鱷魚長期以來不斷接受跑者的回饋，推出一代又一代更適合跑者需求的拖鞋；不過同時也一直有另外一種聲音，部分還來自於專業的醫師、復健師，認為長期穿拖鞋跑步會造成傷害。筆者本人也是Ｙ拖的忠實愛好者，我想剛好利用機會，給追蹤這個系列的讀者之中可能很多也是還沒有穿過Ｙ拖但又對它很好奇的跑友，以多年來的觀察試著提出一點中肯的建議，Ｙ拖的主要好處就是前面所說的：它的低包覆性能減少長時間跑步造成的足部壓迫、黑指甲等傷害，極輕的重量能減少腿部的負擔。當然另外還有一個很實際的優點就是，它的價格低廉。

但至少有兩種人，可能Ｙ拖對你來說就很不適合：第一種是，你平常穿夾腳拖鞋就習慣用腳趾頭去夾鞋子。穿Ｙ拖跑步絕對不是用腳趾頭去夾住鞋子的，它只是靠著合適的尺寸讓鞋面自然搭在足部上，如果你一直下意識地想要用腳的大拇趾和食趾去夾住拖鞋中間的那一根，你的腳趾頭會持續不自然的用力，最終很容易導致足底筋膜受傷。第二種是，你的步態穩定性很低。這個比較不好說明，但你可以觀察一下你日常生活的鞋子，如果你連穿出去走路的鞋子，鞋底的磨損都很不平均，會嚴重歪斜一邊，那你還想要穿著Ｙ拖跑步，你很可能就會感受到它的包覆性低帶來的困擾，會覺得腳好像不時就會要滑出拖鞋的感覺，甚至一不小心可能會扭到。這樣的人，與其說你不適合穿Ｙ拖，我會更覺得你要試著調整自己步態的問題，要去感受自己的腳在接觸地面的每一步是否平均。你穿著跑鞋的時候不覺得有問題，並不是你真的沒有問題，只是跑鞋幫你把一部份的問題吸收掉了，但等到你的跑量增大起來，你的小問題慢慢累積還是會造成你的受傷。

就讓我們期待，羅維銘在這場賽事中，一天又一天地刷新眾人對這雙台灣特產Ｙ拖的認知吧！回到第十三日的賽程，今天的單日排行榜終於出現了一點變化，連續11日領跑的Marcato今天讓出杆位，衝上來的就是你最無法在後段預期他會跑出什麼神奇表現的斯洛伐克人Zuscin。

七位選手的單日成績如下：

1. Ananda-Lahari Zuscin 75.7英里 (121.8 km)

2. Andrea Marcato 64.2英里 (103.3 km)

3. Stutisheel Lebedev 63.1英里 (101.5 km)

4. Harita Davies 63.1英里 (101.5 km)

5. 羅維銘 62.5英里 (100.6 km)

6. Takasumi Senoo 60.9英里 (98 km)

7. Vasu Duzhiy 47.7英里 (76.8 km)

截至第十三日，七位選手的總成績如下：

1. Andrea Marcato 906英里 (1458.1 km)

2. 羅維銘 836.9英里 (1346.8 km)

3. Harita Davies 815.5英里 (1312.4 km)

4. Stutisheel Lebedev 790.8英里 (1272.7 km)

5. Vasu Duzhiy 785.3英里 (1263.8 km)

6. Takasumi Senoo 776.5英里 (1249.7 km)

7. Ananda-Lahari Zuscin 770.5英里 (1240 km)

特別感謝主辦大會提供圖文資訊

Photo and Video by Perfection-Journey

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