跑團天地／晨跑尬一下---就很陡

#晨跑尬一下 feat. 十分速C跑團 EP.1

創刊號當然要來點猛藥，第一集就來跑半天岩紫雲寺-->三泰商店-->大華三號隧道。光看高度表就知道，跟台北著名的練坡路線---劍中劍相比，難度完全不輸劍中劍，且若繼續往前跑到石棹或奮起湖的爬升更是恐怖

而跑這條路線，最重要的一點就是補給，由於整趟路(約半馬距離)中途僅有一間>三泰商店，若是老闆沒開店，那真的是欲哭無淚。所以建議跑這條路可以呼朋引伴一起跑以及多帶些能量膠、運動飲料或背水袋會比較安全些。

我們將路線分為三個階段

第一階段---半天岩紫雲寺-->大湖社區(牛牛)

從半天岩紫雲寺開始到大湖社區(牛牛)，就是一路陡上，連給你喘息的機會都沒有，剛開始就擺明給個下馬威，嚇嚇跑步的人。

第二階段---大湖社區(牛牛)-->三泰商店

這段路線相對平坦，有下坡有上坡，但上坡的坡度沒有剛開始的陡，所以撐過牛牛，心情和腳會比較輕鬆些(PS.但也沒有真的很輕鬆)。

第三階段---三泰商店--->大華三號隧道折返

這段路可稱為先甘後苦的路線，到三號隧道前都是一路下坡，但是相反的，折返時就會變成陡上坡了。經過前面坡坡相連的路線，筆者尤其佩服在這階段折返後還能持續用跑的跑者，這除了需要意志力外還需要有強大的肌力才有辦法完成。

另外與一二三隧道合照也是必須的，很推薦在隧道裡拍照，有一種『屍速列車』的逃亡感!若是這時無力再跑，可以再次到三泰商店前方調查一下公車的時刻表，坐公車回紫雲寺唷!!!

回程的路線與去程相比，會覺得輕鬆許多（這不是跑到腦袋壞掉的前兆），是因為回程變成很多很多的下坡，所以會覺得比較輕鬆（PS.但有時下坡太陡需要煞車，也是頗累的）。最後回到半天岩紫雲寺前，可以到廟裡參拜一下神明，保佑全程沒有抽筋鐵腿，再到對面的店補給一下，結束很有挑戰性的晨跑。