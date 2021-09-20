羅維銘 3100英里的約定 - DAY 14 - 899.4英里

最近發現一個困擾，那就是如果大會的攝影師是去晚班拍攝，那麼很大機率都不會有羅維銘的照片，因為他已經跑完下班了！他這幾天都在九點半以前就休息，幾乎是達到了他原本的作息狀態，相當不可思議。

既然我們的主角都這麼注重休息與規律作息，那我們也應該早點休息吧！連假期間不要玩到太晚了，大家晚安！中秋節快樂！

第十四日的賽程，七位選手的單日成績如下：

1. Andrea Marcato 71.3英里 (114.8 km)

2. Stutisheel Lebedev 64.2英里 (103.3 km)

3. Harita Davies 63.1英里 (101.5 km)

4. 羅維銘 62.5英里 (100.6 km)

5. Vasu Duzhiy 62英里 (99.8 km)

6. Ananda-Lahari Zuscin 60.9英里 (98 km)

7. Takasumi Senoo 59.2英里 (95.3 km)

截至第十四日，七位選手的總成績如下：

1. Andrea Marcato 977.4英里 (1572.9 km)

2. 羅維銘 899.4英里 (1447.5 km)

3. Harita Davies 878.6英里 (1414 km)

4. Stutisheel Lebedev 855英里 (1376 km)

5. Vasu Duzhiy 847.3英里 (1363.6 km)

6. Takasumi Senoo 835.8英里 (1345.1 km)

7. Ananda-Lahari Zuscin 831.4英里 (1338 km)

特別感謝主辦大會提供圖文資訊

Photo and Video by Perfection-Journey

大會官網 https://3100.srichinmoyraces.org/

大會部落格 https://perfectionjourney.org/

大會攝影 https://www.srichinmoyultraphoto.com/

自我超越3100英里賽事介紹 https://reurl.cc/EZK22R

賽事創辦人Sri Chinmoy的故事 https://reurl.cc/zWybba