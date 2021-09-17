青年盃公開組1500公尺 湯樂榆封后、陳彥維稱王

湯樂榆首圈後積極領跑。圖/ 奐蓁

「110 年台北市全國青年盃田徑公開賽」於今日（9/16）上午展開，受到疫情的影響，場內選手與教練都有受到嚴格的控制，才能迎來下半年得來不易的首場比賽。今天下午台北田徑場氣溫來到 29 度，濕度約 70%，但體感溫度還算舒適。

女子公開組千五賽況（影片來源：運動筆記）

下午先進行公開女子組千五決賽，此次報名公開女子組選手共有 13 名，包含大家熟知的 羅珮慈、賴庭萱、黃荷雯、鍾巧懿、湯樂榆等及國內女子三千障紀錄保持者 陳昭郡 皆有出賽。

選手們下半年首場賽蓄勢待發。圖/奐蓁

鳴槍起跑，由 羅珮慈 領跑，賴庭萱緊跟在後，而 陳昭郡、湯樂榆 則跑在了隊伍的中段，首圈配速約在 3:10 左右。首圈過後 湯樂榆 積極向前領跑，隨後便保持在第一的位置，最終以 4:44.81 通過終點奪冠！

而 陳昭郡一路緊咬 湯樂榆 在進入最後直線道後被 湯樂榆 甩開，以 4:48.36 奪得第二名，羅珮慈 則是在進入最後一圈時遭兩人拉開距離最終以 4:50.77 獲得第三名。

公開女子組前１０名成績🏁

賽後訪問🎤（影片來源：運動筆記）

自香港來台留學的湯樂榆在今天拿下公開女子組千五第一名，表示在賽前兩天有特別來做調整，今天在熱身時感覺到狀態相當不錯、天氣也相當舒適。談到戰術面，她笑說沒有設定戰術，而是遵照老師的指導跟著前面領跑的然後再慢慢發力加速：「第一圈後老師覺得我的動作瞞好的也沒有太吃力，希望我能夠在把速度帶上來，所以我後來就自己跳出來領跑。而因為疫情的關係，樂榆 也跟一般跑者一樣以鍛鍊體能為主，因為無法上強度訓練，所以只好在網上搜尋了「HITT」高強度間歇來做訓練維持體能（樂榆推薦👍），直到降級後才與教練討論戴著口罩出來練習。近期目標將會鎖定全大運上的五千及一萬項目，希望能夠在上面有所突破。」

陳昭郡表示今天就是當作一個課表的訓練，也有在模擬一些戰術來備戰全運會。這是今天主要的收穫，其實並沒有在成績上多作要求。昭郡表示在疫情期間最難受的就是沒有隊友，但是讓她更暸解自己要在這段期間內加強什麼，並且透過這段期間來進行補強。當然不免也曾在疫情中想著休息，但隨著離全運會時間越來越近，會想到上屆全運會的時候自己在做什麼，然後去執行。談到這次要完成全運會三千障三連霸，她說目前沒有遇到太多的狀況，狀態也逐步往上，以不要受傷為主，畢竟還是要活到上場的時候（笑）近期的目標將會放在全運會三千障的成績，希望能夠突破 10 分 30 秒，但希望明年七月能夠參加亞運，雖然離標準還有一段路要走，所以希望能夠在全運會上有所突破。

談到狀態，羅珮慈表示這兩天算是滿疲勞的，昨天前天都還有在練課表，也沒有特別為了這場比賽做調整。也因為很久沒有比賽，透過青年盃來互相刺激一下，也因為疫情關係幾乎都是在校內跑、或獨跑，所以有比賽就來參加，以賽代訓。在前一陣子，因為疫情攀升所以改以體能訓練為主，在疫情趨緩後，因學校封鎖，才得以脫下口罩去執行一些高強度的課表。心態上珮慈則是相當良好，她說我一直以來的想法就是練好，打好體能、速度有比賽就可以參加，所以不會有不想跑的負面想法。而近期目標也是放在全大運的千五與五千項目上。

男子公開組千五賽況（影片來源：運動筆記）

緊接著來到公開男子組千五決賽，此次男子組共計有 25 名選手參賽，其中較為注目的包含千五男子歷代百傑第 9 位的「釗神」洪鈺釗、及第７位的 陳彥維、及 溫連忠 、蔡詠旭等好手出賽。

首圈由「釗神」領跑。圖/奐蓁

起跑後，由「釗神」洪鈺釗 為首領跑，緊跟在後的是 江英瑋、陳彥維與張正偉、楊智宇、溫連忠等人，進入第二圈後，江英偉 接棒跳出來領跑，在最後一圈時再度換人領跑，由 陳彥維 帶領，後面仍有 洪鈺釗、江英瑋、張正偉、楊智宇等多名選手緊跟，此時戰況仍舊不明朗。

進入最後一圈，集團仍有多名選手在內，要來爭奪前三的寶座 圖/奐蓁

最終在進入最後直線道後就由 陳彥維 維持領先以 4:01.48 的成績通過終點，而一路緊咬集團的張正偉則以 4:02.12 些微差距收下第二名，楊智宇也在末段超車以 4:02.81 獲得第三名。

公開男子組前１０名成績🏁

賽後訪問🎤（影片來源：運動筆記）

這次拿下冠軍的陳彥維表示，今天跑完時感覺身體很疲憊，可能是前幾天有訓練的原因，這次比賽當一個小型的測驗賽的心態來參加；而比賽後段沒有想太多，單純是想把速度發揮出來而已！在疫情期間他依然保持正常運動，盡量維持身體狀態跟體能維持，雖然疫情多少有受影響訓練狀況，但他盡量把影響成程度降到最低！彥維這次會參加全運會的 800 及 1500 公尺，他希望帶著平常心面對比賽，盡可能把自己的水準表現出來，也希望能夠再次挑戰金牌！

洪鈺釗教練表示，今天主要是當作一個測驗，距離上一次比賽已經是年初了，中間因為疫情也沒有其他比賽，所以把這場當作全運會前的比賽，主要是想要測試看看延續賽程下來明天 800m 的比賽狀況會是如何。所以今天是採取平均配速在跑，雖然在最後有試圖想要用一點力量出來，但體感上來說會有些勉強，畢竟從疫情恢復後才一個多月。在疫情期間主要還是以維持體能與肌力為主，畢竟比較無法出門訓練跑課表。而全運會參加 800m 與 1500m 項目，目前在準備上鈺釗教練認為大家都準備的差不多，主要看最後這個月衝刺做的如何，及戰術上的準備。被問到是否能看到「釗神」800m 六連霸？ 鈺釗教練也表示自己也很希望，不過有新的選手上來，這也會是一件好事。也談到新一批的選手們實力相當好，這個世代也是最齊全的時候。

責任編輯：Ian

影片剪輯：Joanna

攝影：奐蓁

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