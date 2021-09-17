羅維銘 3100英里的約定 - DAY 11 - 711.7英里

第十一日跑姿依舊輕盈穩健

紐約最近的氣候跟台灣有點像，以美國人的標準來說是很悶熱的，濕度八十幾趴但沒有下雨，正午氣溫可以接近三十度，可能像是我們說的「秋老虎」吧，選手需要頻繁的補水以避免脫水，大會甚至提供了冰棒這樣的補給。不過對於來自台灣的選手來說，這種天氣應該還滿習慣的。

大會補給品有果汁冰棒

羅維銘持續用嚴格的紀律，來應對賽事中段最容易感到枯燥乏味的時刻。達標百K就收工，身體狀態好，早一點跑完，就是給自己多一點休息，不貪戀多餘的里程；其他選手起起伏伏跑了多少，他也不去在意，「只跟自己比」。

只跟自己比

他的身體狀態目前有多好，從他接受大會治療師的深層按摩就可以看出。深層按摩當然非常有助於腿部肌肉的恢復，但是如果你的腿部肌肉已經非常緊繃，深層按摩絕對會讓你痛到受不了。我想不要說像他們這樣超人級的選手了，按摩的疼痛也是很多我們這種市民跑者共同的經驗！羅維銘這雙連跑了十天百K的雙腿，他還說按摩很舒服不會痛，可見他的肌肉還處在相當程度放鬆的狀態，你說驚人不驚人。

接受大會治療師的深層按摩 攝影: Mosquitobite Chen

第十一日的賽程，七位選手的單日成績如下：

1. Andrea Marcato 66.4英里 (106.8 km)

2. Stutisheel Lebedev 63.1英里 (101.5 km)

3. 羅維銘 62.5英里 (100.6 km)

4. Harita Davies 62.5英里 (100.6 km)

5. Takasumi Senoo 59.2英里 (95.3 km)

6. Ananda-Lahari Zuscin 53.7英里 (86.5 km)

7. Vasu Duzhiy 49.3英里 (79.4 km)

截至第十一日，七位選手的總成績如下：

1. Andrea Marcato 776英里 (1248.8 km)

2. 羅維銘 711.7英里 (1145.5 km)

3. Harita Davies 689.2英里 (1109.3 km)

4. Vasu Duzhiy 676.1英里 (1088.1 km)

5. Stutisheel Lebedev 664.5英里 (1069.5 km)

6. Takasumi Senoo 654.7英里 (1053.6 km)

7. Ananda-Lahari Zuscin 639.9英里 (1029.8 km)

特別感謝主辦大會提供圖文資訊

Photo and Video by Perfection-Journey

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