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首位雙性人破女子世界紀錄 Francine 2000m寫歷史

運動筆記 / Bigfish

台灣時間 9 月 15 日在克羅埃西亞首都薩格勒布舉行的世界田總洲際巡迴賽，蒲隆地長距離好手 Francine Niyonsaba 以 5:21.26 超越了Genzebe Dibaba 在 2017 年在室內賽創下的 5:23.75 2000m 女子世界紀錄！

比賽在配速員的帶領下，以每圈 64 秒前進，1000m 以 2:41.37 通過，只有里約奧運 800m 銀牌、東京奧運萬米第五的 Francine Niyonsaba 和東京奧運第四的 Freweyni Hailu 跟上！

Francine Freweyni 纏鬥到最後 200m（圖片來源：官方影片）

配速員功成身退後，兩人纏鬥到最後 200m，Francine 拉出一波 30 秒拉開差距，通過終點 5:21.26 超越世界紀錄 2 秒！Freweyni 第二完跑 5:25.86，為室外歷代第二的成績。「非常高興我辦到了！很感謝主辦單位的安排，還有配速夥伴完美的協助！」Francine Niyonsaba 表示「我本來對世界紀錄沒有想太多，跟完前半之後信心大增，放手一搏維持配速！」

2010 年開始在中距離國際舞台一直處於頂尖地位（圖片來源：Getty）

Francine Niyonsaba 在 2012 年倫敦奧運、2016 年里約奧運 800m 拿下第五和銀牌，但自從世界田總訂定了女性參加 400m 到 1英里比賽的雄性激素標準，包括 Francine Niyonsaba 在內具備雙性特徵（DSD）的該項目女子組選手紛紛轉向其他項目發展 ，她的才能在長距離開花結果，今年在東京奧運萬米跑出第五，然後在鑽石聯賽勢如破竹，從 3000m、兩英里、5000m 一路稱霸，到這次成為首位創下女子世界紀錄的雙性人。

延伸閱讀 【奧運田徑】女子萬米Hassan兌現宣言收下第二金 完成三項挑戰

雖然世界田總對雙性人限制參加 400m 到 1 英里，但體壇對於全面禁止雙性人參加女子組的呼聲仍高，這次 Francine 寫下世界紀錄，勢必造成更大的影響力。

里約奧運 田徑

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