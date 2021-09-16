羅維銘 3100英里的約定 - DAY 10 - 649.2296英里

第十日起跑前自信滿滿的羅維銘

今天是「十日賽」分段的完成，羅維銘跑出649.2296英里的成績，雖然沒有打破他在2019年創下的664英里最佳紀錄，但仍比他2014年首度參加十日賽的640英里更加優異。

回憶起2014年十日賽整個過程的起起伏伏，相較之下今年的羅維銘真得是「胸有成竹」。他也表示，雖然如果能夠突破六日、七日、十日紀錄是很棒的事，但整體的節奏、策略安排一定是以完成3100英里為首要目標，專注在這個目標上，「一生做好一件事」。

選手都知道 第十日賽程是一個重要的里程碑

自從第三日身體完全進入狀況以來，羅維銘每天完成114圈（有兩天多算一圈），也就是剛好突破百k就收工，從不貪多，他每天都是最早離開賽道回去休息的選手，為自己爭取比其他人更多的休息時間。累積更多休息時間，到賽事的後段也許會有決定性的影響。

第十日的賽程結束，七位選手的單日成績如下：

1. Andrea Marcato 66.4048英里 (106.8681 km)

2. 羅維銘 62.5632英里 (100.6857 km)

3. Harita Davies 62.5632英里 (100.6857 km)

4. Stutisheel Lebedev 62.5632英里 (100.6857 km)

5. Takasumi Senoo 60.9168英里 (98.0360 km)

6. Vasu Duzhiy 52.1360英里 (83.9047 km)

7. Ananda-Lahari Zuscin 49.3920英里 (79.4887 km)

截至第十日，七位選手的總成績如下：

1. Andrea Marcato 709.5984英里 (1141.9874 km)

2. 羅維銘 649.2296英里 (1044.7520 km)

3. Vasu Duzhiy 626.7296英里 (1008.6220 km)

4. Harita Davies 626.7296英里 (1008.6220 km)

5. Stutisheel Lebedev 601.4848英里 (967.9990 km)

6. Takasumi Senoo 595.4478英里 (958.2802 km)

7. Ananda-Lahari Zuscin 586.4024英里 (945.1430 km)

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