羅維銘 3100英里的約定 - DAY 9 - 586.6664英里

恭喜羅維銘經過連日穩定的發揮，在第九天的賽事暫居升上總成績第二的排名！希望他繼續保持穩定、堅強而又純粹的心志，面對接下來的挑戰，再創自己新的里程碑。

另外今天也要恭喜Andrea Marcato在第九日創下個人1000公里的最佳成績：8天又11小時45分59秒！

第九日的賽程，七位選手的單日成績如下：

1. Andrea Marcato 65.8560英里 (105.9849 km)

2. 羅維銘 62.5632英里 (100.6857 km)

3. Ananda-Lahari Zuscin 62.0144英里 (99.8024 km)

4. Takasumi Senoo 62.0144英里 (99.8024 km)

5. Harita Davies 61.4656英里 (98.9192 km)

6. Stutisheel Lebedev 60.4168英里 (98.0360 km)

7. Vasu Duzhiy 45.0016英里 (72.4230 km)

截至第九日，七位選手的總成績如下：

1. Andrea Marcato 643.1936英里 (1035.1193 km)

2. 羅維銘 586.6664英里 (944.0663 km)

3. Vasu Duzhiy 574.5936英里 (924.7183 km)

4. Harita Davies 564.1664英里 (907.9664 km)

5. Stutisheel Lebedev 538.9216英里 (867.3133 km)

6. Ananda-Lahari Zuscin 538.0104英里 (865.6543 km)

7. Takasumi Senoo 534.5310英里 (860.2442 km)

特別感謝主辦大會提供圖文資訊

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