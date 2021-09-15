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新上任總理疑是暗殺「陰謀核心」 友邦海地總統遇刺案大逆轉

絕地逃生「一根湯匙」的巴勒斯坦之囚

羅維銘 3100英里的約定 - DAY 9 - 586.6664英里

運動筆記 / 曾令明

恭喜羅維銘經過連日穩定的發揮，在第九天的賽事暫居升上總成績第二的排名！希望他繼續保持穩定、堅強而又純粹的心志，面對接下來的挑戰，再創自己新的里程碑。

另外今天也要恭喜Andrea Marcato在第九日創下個人1000公里的最佳成績：8天又11小時45分59秒！

第九日的賽程，七位選手的單日成績如下：

1. Andrea Marcato　65.8560英里　(105.9849 km)

2. 羅維銘 62.5632英里　(100.6857 km)

3. Ananda-Lahari Zuscin　62.0144英里　(99.8024 km)

4. Takasumi Senoo　62.0144英里　(99.8024 km)

5. Harita Davies　61.4656英里　(98.9192 km)

6. Stutisheel Lebedev　60.4168英里　(98.0360 km)

7. Vasu Duzhiy　45.0016英里　(72.4230 km)

截至第九日，七位選手的總成績如下：

1. Andrea Marcato　643.1936英里　(1035.1193 km)

2. 羅維銘 586.6664英里　(944.0663 km)

3. Vasu Duzhiy　574.5936英里　(924.7183 km)

4. Harita Davies　564.1664英里　(907.9664 km)

5. Stutisheel Lebedev　538.9216英里　(867.3133 km)

6. Ananda-Lahari Zuscin　538.0104英里　(865.6543 km)

7. Takasumi Senoo　534.5310英里　(860.2442 km)

特別感謝主辦大會提供圖文資訊 

Photo and Video by Perfection-Journey 

大會官網https://3100.srichinmoyraces.org/

大會部落格https://perfectionjourney.org/

大會攝影https://www.srichinmoyultraphoto.com/ 

自我超越3100英里賽事介紹https://reurl.cc/EZK22R

賽事創辦人Sri Chinmoy的故事https://reurl.cc/zWybba

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