維也納馬拉松冠軍 鞋款違規遭到取消參賽資格

昨日進行的維也納馬拉松上,傳出冠軍選手因穿著不符合規則的鞋子遭到取消資格,痛失冠軍。維也納馬拉松是自疫情以來,歐洲首場大城市馬拉松比賽,同樣也是 Kipchoge 創下破 2 紀錄的福地,這也讓許多精英跑者們摩拳擦掌,想大展身手。來自衣索比亞 Derara Hurisa 在最後以 3 秒之差擊敗了來自肯亞的 Leonard Langat ,以 2 小時 09 分 22 秒衝過終點,然而正當 Hurisa 還沈浸在勝利的喜悅時,官方卻傳來不好的消息,表示:「Hurisa 因穿著不符合規則的鞋子而被取消比賽資格。」

