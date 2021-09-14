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維也納馬拉松冠軍 鞋款違規遭到取消參賽資格

運動筆記 / 李吳菊

圖/法新社

圖/法新社

昨日進行的維也納馬拉松上，傳出冠軍選手因穿著不符合規則的鞋子遭到取消資格，痛失冠軍。維也納馬拉松是自疫情以來，歐洲首場大城市馬拉松比賽，同樣也是 Kipchoge 創下破 2 紀錄的福地，這也讓許多精英跑者們摩拳擦掌，想大展身手。來自衣索比亞 Derara Hurisa 在最後以 3 秒之差擊敗了來自肯亞的 Leonard Langat ，以 2 小時 09 分 22 秒衝過終點，然而正當 Hurisa 還沈浸在勝利的喜悅時，官方卻傳來不好的消息，表示：「Hurisa 因穿著不符合規則的鞋子而被取消比賽資格。」

Derara Hurisa 穿著的正是今年 6 月份 adidas 所發表的「巔峰之作」Adizero Prime X ，背後是希望捨棄規定，回歸到技術、創意、通過科學將之融合再一起，產生的這雙沒有限制、也毫無保留「巔峰」。鞋子直接使用了三層  Lightstrike Pro 中底，並且在兩層間加入 EnergyRods 系統，還有額外三個碳纖維加強片。

圖/Adidas

然而，不愧是是捨棄規定之作⋯⋯在維也納官方發現 Hurisa 鞋底超過符合規定的 4 公分時，就宣佈將 Hurisa 的冠軍頭銜給取消，改由第二名的  Leonard Langat 獲得冠軍，而原本第三名 Betesfa Getahun 則上升至第二名。

維也納賽事官方Twitter 表示：「根據世界田徑總會規定，公路賽的鞋款厚度限制在 4 公分，然而 Hurisa 的鞋款超出了 1 公分。 」而其實這項規定並不新穎，早在 2020 年 7 月份時就已經發布聲明，更改了規則。

圖/香港運動筆記

跑鞋爭議一直許多跑者津津樂道的，在 NIKE 將碳版跑鞋戴上另一個層次後，這讓許多跑迷們都想知道從鞋子上獲得額外的動力，是否符合跑步的精神，這是對於「實力」而非「科技」的考驗。只能說 Hurisa 相當可惜，不過規定就是規定，希望他能夠在下一場比賽中再度展現實力，拿下冠軍。不知道跑者們對於這次因跑鞋厚度不符合規定，而被取消冠軍資格的事件有什麼不一樣的看法呢？

責任編輯：Ian

新聞來源：bloomberg

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