維也納馬拉松冠軍 鞋款違規遭到取消參賽資格

圖/法新社

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昨日進行的維也納馬拉松上，傳出冠軍選手因穿著不符合規則的鞋子遭到取消資格，痛失冠軍。維也納馬拉松是自疫情以來，歐洲首場大城市馬拉松比賽，同樣也是 Kipchoge 創下破 2 紀錄的福地，這也讓許多精英跑者們摩拳擦掌，想大展身手。來自衣索比亞 Derara Hurisa 在最後以 3 秒之差擊敗了來自肯亞的 Leonard Langat ，以 2 小時 09 分 22 秒衝過終點，然而正當 Hurisa 還沈浸在勝利的喜悅時，官方卻傳來不好的消息，表示：「Hurisa 因穿著不符合規則的鞋子而被取消比賽資格。」

Winner disqualified: The initial winner of the Vienna City Marathon had to be disqualified for wearing shoes which are not compliant with the rules. Ethiopia’s Derara Hurisa crossed the finish line first after 2:09:22 ... — Vienna City Marathon (@Vienna_Marathon) September 12, 2021

Derara Hurisa 穿著的正是今年 6 月份 adidas 所發表的「巔峰之作」Adizero Prime X ，背後是希望捨棄規定，回歸到技術、創意、通過科學將之融合再一起，產生的這雙沒有限制、也毫無保留「巔峰」。鞋子直接使用了三層 Lightstrike Pro 中底，並且在兩層間加入 EnergyRods 系統，還有額外三個碳纖維加強片。

圖/Adidas

然而，不愧是是捨棄規定之作⋯⋯在維也納官方發現 Hurisa 鞋底超過符合規定的 4 公分時，就宣佈將 Hurisa 的冠軍頭銜給取消，改由第二名的 Leonard Langat 獲得冠軍，而原本第三名 Betesfa Getahun 則上升至第二名。

維也納賽事官方Twitter 表示：「根據世界田徑總會規定，公路賽的鞋款厚度限制在 4 公分，然而 Hurisa 的鞋款超出了 1 公分。 」而其實這項規定並不新穎，早在 2020 年 7 月份時就已經發布聲明，更改了規則。

圖/香港運動筆記

跑鞋爭議一直許多跑者津津樂道的，在 NIKE 將碳版跑鞋戴上另一個層次後，這讓許多跑迷們都想知道從鞋子上獲得額外的動力，是否符合跑步的精神，這是對於「實力」而非「科技」的考驗。只能說 Hurisa 相當可惜，不過規定就是規定，希望他能夠在下一場比賽中再度展現實力，拿下冠軍。不知道跑者們對於這次因跑鞋厚度不符合規定，而被取消冠軍資格的事件有什麼不一樣的看法呢？

責任編輯：Ian

新聞來源：bloomberg

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