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羅維銘 3100英里的約定 - DAY 7 - 461.5400英里

運動筆記 / 曾令明

第一週選手表現趨勢圖 製圖: 曾令明

比賽經過了第一個禮拜，羅維銘在第七日繼續他的超穩定發揮，完跑一個百k。跑了那麼久的時間選手多少都有腳部腫脹、起水泡等足部與跑鞋過度壓迫或摩擦的「正常狀況」，需要像是貼膠布等醫療上的小處理，但今天大會特別提到，只有羅維銘似乎因為是穿了拖鞋，足部一點受傷的情況都沒有，老外覺得簡直是奇蹟。Y拖真的不愧是台灣之光啊！

第七日的賽程，七位選手的單日成績如下：

1. Andrea Marcato　68.6000英里　(110.4009 km)

2. 羅維銘 62.5632英里　(100.6857 km)

3. Harita Davies　62.0144英里　(99.8024 km)

4. Vasu Duzhiy 60.3680英里 (97.1528 km)

5. Stutisheel Lebedev 60.3680英里 (97.1528 km)

6. Takasumi Senoo　59.8192英里　(96.2696 km)

7. Ananda-Lahari Zuscin　53.7824英里　(86.5543 km)

計圈器

截至第七日，七位選手的總成績如下：

1. Andrea Marcato　510.3840英里　(821.3831 km)

2. Vasu Duzhiy　470.3216英里　(756.9089 km)

3. 羅維銘　461.5400英里　(742.6949 km)

4. Harita Davies　440.6864英里　(709.2448 km)

5. Ananda-Lahari Zuscin　418.7344英里　(673.9983 km)

6. Takasumi Senoo　414.3440英里　(666.8218 km)

7. Stutisheel Lebedev 413.24 64英里　(665.0548 km)

特別感謝主辦大會提供圖文資訊 Photo and Video by Perfection-Journey 

大會官網https://3100.srichinmoyraces.org/

大會部落格https://perfectionjourney.org/

大會攝影https://www.srichinmoyultraphoto.com/ 

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