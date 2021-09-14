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羅維銘 3100英里的約定 - DAY 8 - 524.1032英里

運動筆記 / 曾令明

羅維銘目前的狀態，就像一架進入巡航階段的民航客機一樣穩定而無須操心，第八天，又是一個百K入袋。

第二週賽程的開始，我們來簡要總結一下另外六位選手目前的外在表現。

Andrea Marcato

衛冕冠軍、義大利人Andrea Marcato：從第一周的表現就能看出他在去年奪冠絕非偶然，39歲的年齡是所有參賽者當中最年輕的，挾帶著青春風暴，他在賽道上展現壓倒性的統治力，平均每天是以完成110公里為目標，硬是超越了其他選手一個級距。

Vasu Duzhiy

前冠軍、俄羅斯人Vasu Duzhiy：他是除了Andrea以外本屆唯一拿過總冠軍的參賽者，對比賽進入狀況很快，第一天他是跑得最多的人，但在後面幾天看起來，他跟羅維銘的發揮差不多在一個級距，大約是每天完成100公里左右，第六天的身體微恙讓他的跑量掉了不少，但相信以他的實力與經驗很快能夠回到穩定。

Harita Davies

女子衛冕冠軍、紐西蘭人Harita Davies：巾幗不讓鬚眉，她在一群男性參賽者中絲毫不居弱勢，也有著超群的穩定性，幾乎都是比羅維銘只少一圈（881.6公尺） 完賽，同樣位於每天完成100公里的級距，今年或許有望再創個人新紀錄。

Stutisheel Lebedev

烏克蘭人Stutisheel Lebedev：身為一位多年的參賽常客，他在第一周的平均跑量並沒有達到完賽的平均每日最低里程（59.6英里／95.9公里），不過他今天就跑出了64.7584英里（104.2185公里）的高標，從後急起直追。相信他對於每天的配速策略一定有自己的想法，我們可以慢慢期待。

Ananda-Lahari Zuscin

斯洛伐克人Ananda-Lahari Zuscin：他在第一周的平均跑量也是沒有達標，不過筆者在賽前介紹他的時候就有提到過，他的特點是在比賽後段跑出不可思議的距離，所以前面多保留一點實力與體力，對他來說也是很正常的。

Takasumi Senoo

台灣女婿、日本人Takasumi Senoo：超馬女將王雅芬曾經對筆者說過一個很棒的觀念：「能吃就能跑」，也就是說，跑超馬最重要的事情是補給，反之，如果不能順利進食，能力再強的人要跑得好都很困難。Senoo在第一周賽程反覆遭遇腸胃不適的問題，肯定很大程度侷限了他的發揮。希望他的最佳補給員皇蘭也能盡快陪他找到最適合的補給方式，讓眾人看見Senoo的強大實力。

第八日的賽程，七位選手的單日成績如下：

1. Andrea Marcato　66.9536英里　(107.7513 km)

2. Stutisheel Lebedev　64.7584英里　(104.2185 km)

3. 羅維銘 62.5632英里　(100.6857 km)

4. Harita Davies　62.0144 英里　(99.8024 km)

5. Vasu Duzhiy　59.2704英里　(95.3864 km)

6. Takasumi Senoo　58.1728英里(93.6200 km)

7. Ananda-Lahari Zuscin　57.0752英里　(91.8536 km)

截至第八日，七位選手的總成績如下：

1. Andrea Marcato　577.3376英里　(929.1344 km)

2. Vasu Duzhiy　529.5920英里　(852.2953 km)

3. 羅維銘　524.1032英里　(843.3806 km)

4. Harita Davies　502.7008英里　(809.0472 km)

5. Stutisheel Lebedev　478.0048英里　(769.2733 km)

6. Ananda-Lahari Zuscin　475.8096英里　(765.8519 km)

7. Takasumi Senoo　472.5166英里　(760.4418 km)

特別感謝主辦大會提供圖文資訊 

Photo and Video by Perfection-Journey 

大會官網https://3100.srichinmoyraces.org/

大會部落格https://perfectionjourney.org/

大會攝影https://www.srichinmoyultraphoto.com/ 

自我超越3100英里賽事介紹https://reurl.cc/EZK22R

賽事創辦人Sri Chinmoy的故事https://reurl.cc/zWybba

羅斯

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