跑步小品／閱讀奧運國手的勝負歷程

(「真男人」張嘉哲高地訓練英姿 照片由「真男人文創商行提供」)

因為喜歡上長跑、規律運動的關係，我也開始關注運動員和運動新聞，更在今年初加入了台北長跑扶輪社，這個扶輪社的創社社長是倫敦奧運馬拉松國手張嘉哲，是一位在跑者心中擁有神聖地位、令人尊敬喜愛的馬拉松運動員。你一定跟我一樣好奇，為什麼張嘉哲會加入扶輪人的行列？而且還是創社社長？歡迎您收聽本集〈肉腳的跑步人蔘〉podcast 「閱讀奧運國手的勝負歷程」，全長約十分鐘，不方便聆聽者可以繼續閱讀下文：）當然歡迎既讀又聽喔～ XD

也是扶輪新鮮人的我過去對於扶輪社有種不是很好的刻板印象，不過因為張嘉哲的號召、我加入了扶輪社之後，才了解扶輪社這個國際組織有所謂社員遵行的「四大考驗」：是否一切屬於真實？是否各方得到公平？能否促進親善友誼？能否兼顧彼此利益？這四項我很認同，因此對扶輪的印象有所改變，而對於張嘉哲希望扶輪的力量能成為運動員的靠山，更是獲得社員的一致支持。

扶輪社3521區線上論壇 真男人vs 黃金右臂

9月13日星期一晚上，扶輪3521區的一場線上論壇，以「閱讀奧運國手的勝負歷程」為主題，邀請張嘉哲和標槍國手鄭兆村對談，我很榮幸擔任這場論壇的主持人，因此在準備的過程中和兩位曾代表國家參加奧運的運動員先對話了一番，發現他們兩人從事的運動專項雖然不同，但都經歷了戲劇性的運動生涯高低起伏，而閱讀他們的勝負，和傷後再奮起的歷程，都是一個個激勵人心的真實故事；在他們的運動人生閱歷之後，兩位國手都有著令人敬佩的未來目標，有待社會各界的有心人一起來支持圓夢，讓台灣一步步成為對於各項運動都友善、健全的環境。

「真男人」張嘉哲不是運動科班出身，他是在國二時因為喜歡跑步、又討厭課業的壓力而決定「我想要跑步」！雖然當天很不巧是4月1號愚人節，但是這並非愚人節唬爛的話，而是一跑就跑到現在整整二十四年！以馬拉松這項從來都不屬於熱門奪牌項目的運動代表台灣出賽2012倫敦奧運已經很了不起，獲得第77名的他，當時是一路都保持著笑容直到終點；當兩年後他在丹麥世界半馬賽跑到左腿脛後肌斷裂，後來醫生是從他的手掌拉出一條肌肉去接合斷掉的脛後肌，歷經漫長的復健後，不僅重回馬拉松賽道，更在2019年的廣州馬破了PB，來到2:15:02，台灣男子馬拉松歷代第二的成績。光是這些經歷就足夠令人津津樂道。

(「黃金右臂」鄭兆村 照片由鄭兆村提供)

而有「黃金右臂」之稱的標槍國手鄭兆村，在2017年世大運那驚天的一擲，創下91.36公尺，成為亞洲第一位擲出超過90公尺的運動員，也是亞洲紀錄保持者，這項成績使他擁有世界標槍史上第13傑的地位。而談到他和奧運的機緣，則是令人為他感到心疼：2012倫敦奧運前，因為手部和大腿意外燙傷，被迫放棄參加的機會。2016里約奧運前，右膝韌帶又因故受傷，連續二度錯過奧運；獲參與東奧資格前的2018年，再度受傷。好不容易取得2020東京奧運資格，卻在資格賽表現不如預期，名列分組第15，無緣決賽，賽後他難掩失落，坦承這樣的結果讓心理上承受很大的負擔。

東京奧運之後，關心鄭兆村的粉絲都很希望他能再次調整心態、戰勝心魔，重拾信心回到運動場。作為一位認真努力的標槍好手，前面還有很多大型國際比賽等著他；而比鄭兆村年長十歲的張嘉哲，則調侃自己當年參加倫敦奧運馬拉松是只得第77名來勉勵鄭兆村。張嘉哲曾在自己的書裡提到，他跑斷了自己的左腿脛後肌之後，其實學會了很多事情，包括開始了募集跑者不需要的跑鞋、轉贈給需要的跑者的Loveshoes.TW公益計畫，還重啟了一個協助選手出國比賽時，所需的語言、行程等各項服務的TOSH(Taiwan’s Overseas Sports Helper)平台，更在2016年成立了「真男人文創商行」，除了是電商，也希望長跑可以用各種形式被看見、被認識，繼而成為一種被了解的文化。

現在張嘉哲加入了扶輪社的行列，希望藉扶輪社的力量推動一項「望岳公益基金」—造山計畫，成為選手的靠山；「望岳」二字很有意境和意義，取自於杜甫的〈望岳〉詩：「會當凌絕頂，一覽重山小」，是指登上了泰山山頂，俯瞰四圍群山，有胸懷壯志之意。而張嘉哲的壯志與理想就是希望未來能以「望岳基金」長期支持選手。

國手的夢想 你我一起相挺支持！

這場線上論壇的前幾天，張嘉哲才剛剛結束為期五個星期的自費高地訓練，從阿里山返回台北。台灣長跑選手缺乏高原訓練基地，是張嘉哲多年來不斷為此發聲、心心念念希望能成就的一件事；因為台灣夏季高溫高濕，對於長距離訓練非常不利，訓練效果與品質都大打折扣，世界上優秀的長跑選手長期在海拔兩千公尺的高原上生活與訓練，重視馬拉松運動的日本有十幾處高原訓練環境，過去張嘉哲為此曾到中國大陸和日本移地訓練，這兩年因為疫情無法出國，他和幾位國手便移師到觀霧、梨山、阿里山等地訓練。然而，台灣沒有像日本和中國大陸的高地訓練基地硬體，三餐也只有外食，想要均衡飲食非常困難，於是這群選手在訓練之餘，還必須自煮自炊。如果能有一群志同道合的人，成立馬拉松基金會，有資源打造台灣的高原訓練基地，成為支持選手的力量與靠山，就是張嘉哲積極與各界互動，希望讓夢想實現的初衷。

而鄭兆村未來的夢想也很相似，除了短期內將參加大專杯和全運會，並放眼2022的杭州亞運這些賽事目標之外，鄭兆村指出，台灣的天氣型態相較於其他國家很適合投擲運動選手的訓練，他希望未來能在國內打造一個標槍訓練站，甚至是一個投擲運動訓練基地，吸引國際級好手來台訓練交流，縮短台灣選手與世界的落差，而這樣的理想，也需要各界的資源和支持。9/13這場扶輪社舉辦的線上論壇，就是希望透過扶輪社的平台，讓選手的夢想和抱負讓更多人看見，同時選手也會分享他們如何面對運動生涯中的挫敗，遭逢難關時的心境，以及如何走過受傷低谷的過程。

9/13 19:30-21:00 在 #國際扶輪3521地區 FB 直播

👉🏻 https://www.facebook.com/rid3521

錯過的還可以觀賞錄影，讓我們一起來挺「好高騖遠」的鄭兆村、和「爭先恐後」的張嘉哲！

歡迎訂閱〈肉腳的跑步人蔘〉podcast

第二季節目跑者的內心戲至今9集

第一季節目不知不覺跑上癮共13集