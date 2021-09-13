布魯塞爾路跑賽登場 比利時王后便裝現身成亮點

比利時首都布魯塞爾年度盛事20公里路跑賽今天登場，吸引3萬5000人參與。今年首度增加步行組，比利時王后瑪蒂爾德一身便裝現身，成為最大亮點。

比利時王室今天發布訊息，王后瑪蒂爾德（Mathilde）與3萬多名參與者一起從布魯塞爾地標50週年紀念廣場出發，途經首都多個古蹟與景點串起的一條美麗路線。

比利時媒體今天報導，受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情大流行影響，每年吸引眾多人士參與的布魯塞爾20公里路跑賽2020年停辦，今年在謹慎以對下又從5月延到今天舉辦，但是新增步行組，吸引不同類型的運動者參與，最大亮點是王后瑪蒂爾德。

48歲的王后穿著白色T恤、黑色長褲、著運動鞋並背著一個小背包現身，一開始從50週年紀念廣場出發還戴著口罩，但她快步輕盈的經過王宮前時已拿下口罩，隨後沿著布魯塞爾多個重要古蹟及風光優美的森林步道行走，她的參與也宣傳了布魯塞爾的觀光。

布魯塞爾20公里路跑賽已逾40年歷史，在慢跑熱潮推升以及媒體廣泛報導下，每年有大批民眾向布魯塞爾首都大區政府報名。

在歐洲各國王室中，比利時王室較為平易近人，除王后瑪蒂爾德參與體育盛事外，她與國王菲力普（Philippe）的長女、20歲的王位第一順位繼承人伊麗莎白公主（Elisabeth）也剛完成軍事訓練。即使貴為未來女王，公主也與其他軍官學員一起受訓，還包括必須通過沙地匍匐前進的考驗。