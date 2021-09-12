田中馬／最透輕清涼的青芒果冰 來自梁爸梁媽最熾熱的熱情

來自田中的小故事，梁爸與梁媽

田中馬拉松被跑者譽為最有人情味的馬拉松，也是許多跑者心中最美好的記憶，而最讓跑者心心念念的田中馬補給之一－芒果青冰，其實就是出自這兩位可愛的夫妻黨 梁爸 與 梁媽 之手。

圖/梁爸爸四季芒果園

彰化縣田中鎮的「梁爸爸四季芒果園」，是梁爸（梁友盛）與 梁媽（梁陳秀金）所經營的田中在地果園，他們引進泰國品種與台灣在地土芒果嫁接，變種版的土芒果全年可結果，因此一年四季都有能芒果出產，什麼時候來都能讓大家品嚐美好香甜的味道。

圖/梁爸爸四季芒果園

每年為了要提供好吃消暑的芒果青冰給大會作為清涼補給，梁爸梁媽都要在賽事兩週前就要開始準備，也因為要滿足每一位前來田中的跑者，要準備的量可以說相當的大，除了要將每批製作完成的芒果青冰冷藏三天醃漬入味，接著在放入冷凍庫保存，才能確保在賽事當天能提供最新鮮好吃的冰品給前來田中馬的跑者們享用。

圖/梁爸爸四季芒果園

在地接力，為田中馬跑者獻上美味的芒果青冰

圖/梁爸爸四季芒果園

圖/田中馬拉松提供

圖/STANCAVE

梁爸梁媽除了要利用休息的空檔製作外，保存也成了一個很大的問題，也讓我們疑惑如此大量的芒果青冰，四季芒果園有足夠的冷凍設備做儲存嗎？

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責任編輯：Ian

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