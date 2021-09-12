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台美斷交42年新進展 美國考慮更名台灣代表處

田中馬／最透輕清涼的青芒果冰 來自梁爸梁媽最熾熱的熱情

運動筆記 / 運動筆記編輯團隊
圖/STANCAVE
圖/STANCAVE

來自田中的小故事，梁爸與梁媽

田中馬拉松被跑者譽為最有人情味的馬拉松，也是許多跑者心中最美好的記憶，而最讓跑者心心念念的田中馬補給之一－芒果青冰，其實就是出自這兩位可愛的夫妻黨 梁爸 與 梁媽 之手。

圖/梁爸爸四季芒果園

彰化縣田中鎮的「梁爸爸四季芒果園」，是梁爸（梁友盛）與 梁媽（梁陳秀金）所經營的田中在地果園，他們引進泰國品種與台灣在地土芒果嫁接，變種版的土芒果全年可結果，因此一年四季都有能芒果出產，什麼時候來都能讓大家品嚐美好香甜的味道。

圖/梁爸爸四季芒果園

每年為了要提供好吃消暑的芒果青冰給大會作為清涼補給，梁爸梁媽都要在賽事兩週前就要開始準備，也因為要滿足每一位前來田中的跑者，要準備的量可以說相當的大，除了要將每批製作完成的芒果青冰冷藏三天醃漬入味，接著在放入冷凍庫保存，才能確保在賽事當天能提供最新鮮好吃的冰品給前來田中馬的跑者們享用。

圖/梁爸爸四季芒果園

在地接力，為田中馬跑者獻上美味的芒果青冰

梁爸梁媽除了要利用休息的空檔製作外，保存也成了一個很大的問題，也讓我們疑惑如此大量的芒果青冰，四季芒果園有足夠的冷凍設備做儲存嗎？

圖/梁爸爸四季芒果園

梁爸梁媽向我們解釋，為了這些跑者，在地鄉親們聯合接力，將這些製作完成的芒果青冰送到了擁有完善的冷凍設備的「金星製冰廠」進行妥善地保存。而「金星製冰廠」是田中在地食用冰塊、冷凍食品製作批發工廠，與帥氣的製冰廠董老闆共同合作，展現了典型台灣農村互助的人情味！

圖/田中馬拉松提供

梁爸平時除了經營四季芒果園外，同時擔任了土地公廟的委員，所以在賽事當天，土地公廟也會為了跑者們設置補給站，提供強力補給！百香果冰及免費的茶水來為跑者們加油打氣。梁媽談起田中馬臉上是掛不住的笑意，笑中滿滿是對自家所種植的青芒果的驕傲：「我們自製的情人果冰好吃到參加田中馬拉松的選手害怕吃不到，很多跑到一半又跑回補給站吃，吃夠了才滿足的繼續跑。」梁爸梁媽的青芒果冰到底有多紅呢？在賽事當天小攤位上少量販售仍被搶購一空無法回應大家熱情的喜愛。於是四季芒果園也加入了田中觀光商圈所發展協會所推動的「尋米小旅行」，設計手作芒果青體驗課程，帶著前來田中的旅客到芒果園享受自己動手做情人果的樂趣，除了感受在田中跑馬之外，同時也能夠享受漫遊鄉村的美好。

圖/STANCAVE

雖然因為疫情的關係，十週年田中馬無法實體舉辦，也無法品嚐到梁爸梁媽的青芒果冰，但你可以透過這次特別的公益名額取得下一年度的名額，在明年前往田中看看這對來自田中的可愛夫妻黨吃著這來自田中人最熱情卻最消暑的青芒果冰。

👉2021台灣米倉田中馬拉松線上跑

責任編輯：Ian

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