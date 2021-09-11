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憶蠻荒－跟上 LAVA | Xtrail 來一場斯卡羅越野跑

運動筆記 / 劉雯齡

「要帶足夠量的水喔！」

「一定要做好防曬！」

「生態很豐富，穿著要注意，避免招〝蜂〞引蝶！」

盼了好久，因防疫規定而一延再延的 LAVA | Xtrail 二次場勘終於得以成行。有鑑於之前場勘時的酷熱，特別提醒新加入夥伴需要注意的事項。然而，大自然總是會有出乎意料之外的變化，行前幾場豪大雨特報，讓夏日墾丁的陽光釋放難得一見的溫柔，時而陣陣涼風、時而綿綿細雨，讓我們一時忘卻如此清新多嬌的樣貌，其實是位於熱帶半島上的山林。

門馬羅組 22 公里的場勘，總算在時晴時雨中順利完成，隔日安排的是 11 公里的南灣組，想到里程減半，心情便輕鬆不少；不料，夜裡的一場大雨，讓常年乾竭的溪床出現滾滾泥水的壯觀場面，大夥兒一早在六福山莊看到石牛溪水流湍急的景象都驚呆了，雖說一開始是硬著頭皮向前衝，但越往上游，溪水越淺也越清澈，整場水戰打得是越來越歡樂！

變化讓大自然擁有萬種風情，同樣的地方，也會因身邊不同的夥伴而留下獨特的記憶點，隨著越野經驗的累積，你會逐漸迷戀而上癮。因為，使你獲得滿足的，並不僅只是驚豔於山野間各種視角之美，還有因臣服於大自然力量所學會的包容與謙卑 …

同場加映：LAVA | Xtrail 越野跑路線初勘實錄－發現小尖山與夫妻樹最近的距離

越野跑

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