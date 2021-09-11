羅維銘 3100英里的約定 - DAY 5 - 335.8656英里

第五日，達到十分之一的里程碑。目標只要再多一個零就可以了。

第五天的紐約終於再次下起了雨，不過雨勢不大，都只是間歇性的小雨，濕度百分之八九十，對於一個台北人來說反而是很適應好跑的天氣。在上周、比賽起跑前兩天，艾達颶風的雲系讓紐約降下破紀錄的豪雨，造成部分淹水傷亡災情，幸好這並沒有影響比賽的如期舉行。

今天羅維銘穿上僑胞贈送的紐約大都會隊球衣（洋基隊的球迷呢？要不要也去贈送一件哈哈哈），背號是台灣一號 TAIWAN NO.1，讓人感受到僑胞支持的滿滿力量！語言比較不通的他，也開始看到與其他跑者或大會工作人員有更多的互動。

五天了，連續五天都在同一個地方日以繼夜的「工作」，還是必須要每天完跑一個百K如此吃重的活動，不只是要能維持身體的活力與恢復，心理上，也開始會很容易出現各種小情緒。要如何與自己內在的聲音相處，就是修行的開始。一個上班族工作了五天，可能會想著接下來要放假了，可以把握時間休息與轉換，但這些跑者無法休息，在他們面前，還有整整十分之九的挑戰在等待。是否能夠真正樂在其中，會決定之後的表現。

當筆者看到太平洋的另一端發來的照片，是羅維銘在看著他最心愛的孫子的照片與贈送的玩偶，我相信他的內心一定有很多想說的話。天將降大任於斯人也，所有那些複雜的問題，只有站在起跑線上的勇者自己能為自己解答。期待他在這條路上，不只跑出自己的新紀錄，也能跑出自己的心境界。第五日的賽程，羅維銘繼續完成一個百K。

七位選手的單日成績如下：

1. Andrea Marcato 68.0512英里 (109.5177 km)

2. Vasu Duzhiy 64.7584英里 (104.2165 km)

3. 羅維銘 62.5632英里 (100.6857 km)

4. Stutisheel Lebedev 61.4656英里 (98.9192 km)

5. Harita Davies 60.9168英里 (98.0360 km)

6. Ananda-Lahari Zuscin 57.6240英里 (92.7368 km)

7. Takasumi Senoo 52.1360英里 (83.9047 km)

截至第五日，七位選手的總成績如下：

1. Andrea Marcato 373.1840英里 (600.5813 km)

2. Vasu Duzhiy 358.3664英里 (576.7346 km)

3. 羅維銘 335.8656英里 (540.5232 km)

4. Harita Davies 317.2064英里 (510.5232 km)

5. Ananda-Lahari Zuscin 308.4256英里 (496.4736 km)

6. Stutisheel Lebedev 296.3520英里 (476.9316 km)

7. Takasumi Senoo 294.7056英里 (474.2826 km)

特別感謝主辦大會提供圖文資訊

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